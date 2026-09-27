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बस हड़ताल पर HESMA की लगाम, 28 सितंबर का काम बंद वापस: छह महीने बाद फिर आंदोलन की चेतावनी

फिलहाल 28 सितंबर का प्रस्तावित काम बंद आंदोलन वापस लिए जाने से डीटीसी के सामने एक तत्काल संकट टल गया है.

बस हड़ताल: 28 सितंबर का काम बंद वापस
बस हड़ताल: 28 सितंबर का काम बंद वापस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2026 at 3:07 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक बस व्यवस्था को लेकर चल रहा गतिरोध अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. 15 सितंबर से निजी ऑपरेटरों के बस चालक वेतन और सेवा शर्तों से जुड़ी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. इसके चलते दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के अधीन चलने वाली निजी ऑपरेटरों की बस सेवाएं प्रभावित हुईं और लाखों यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर होना पड़ा.

इसी बीच डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने भी 28 सितंबर को काम बंद आंदोलन का आह्वान किया था. लेकिन अब यूनियन ने यह आंदोलन वापस ले लिया है. यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी का कहना है कि दिल्ली में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एचईएसएमए) लागू किए जाने के बाद कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई का खतरा है, इसलिए 28 सितंबर यानी सोमवार का काम बंद आंदोलन निरस्त कर दिया गया है. उनका कहना है कि छह महीने बाद आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून हटने के बाद कर्मचारियों की मांगों को लेकर नए सिरे से आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी.

धनंजय वर्मा, रिपोर्टर (ETV Bharat)

15 सितंबर से शुरू हुआ था विवाद

दिल्ली की बस व्यवस्था में मौजूदा संकट की शुरुआत 15 सितंबर से हुई थी. जब डीटीसी के अधीन निजी ऑपरेटरों के बस चालक वेतन बढ़ाने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए. चालकों की प्रमुख मांग वेतन में बढ़ोतरी के साथ-साथ बीमा, ओवरटाइम व अन्य सेवा सुविधाओं से जुड़ी रही. संविदा चालकों ने भी अपनी सेवा शर्तों व पारिश्रमिक को लेकर आवाज उठाई. संविदा चालकों ने दैनिक वेतन 862 रुपये से बढ़ाकर 15,00 से 2,000 रुपये दैनिक वेतन, सरकारी छुट्टियों का भुगतान, बोनस और सामाजिक सुरक्षा जैसी मांगें रखी गईं.

लाखों यात्रियों पर पड़ा असर

हड़ताल का सीधा असर बसों के संचालन पर पड़ा. डिपो से बसें नहीं निकलने के कारण लाखों यात्रियों को परेशानी हुई. दिल्ली में बसों पर बड़ी संख्या में निर्भर रहने वाले छात्र, नौकरीपेशा लोग, दिहाड़ी मजदूर, बुजुर्ग, दिव्यांग व मरीज प्रभावित हुए. दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में भी सार्वजनिक परिवहन बाधित होने से लोगों पर पड़ने वाले असर का उल्लेख किया गया. महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध होने के कारण बस सेवा बाधित होने पर उन्हें मेट्रो, ऑटो व दूसरे अपेक्षाकृत महंगे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ा.

डीटीसी ने सरकारी चालकों से संभाली व्यवस्था

निजी ऑपरेटरों के चालकों की हड़ताल के बाद डीटीसी ने सरकारी व उपलब्ध संविदा कर्मचारियों के जरिए बस संचालन बहाल करने का प्रयास किया. कई डिपो में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई. 19 सितंबर को डीटीसी ने संचालन सुधारने के लिए चालकों को जरूरत के मुताबिक अलग-अलग डिपो में अस्थायी रूप से तैनात किया था. कुछ ऐसे संविदा कर्मचारियों को भी चालक के रूप में लगाया गया जो सामान्य तौर पर कंडक्टर की जिम्मेदारी निभा रहे थे.

हालांकि हड़ताल के शुरुआती दिनों में स्थिति काफी गंभीर रही है. 18 सितंबर को यूनियन की ओर से 80 प्रतिशत से अधिक बसों के सड़क से बाहर होने का दावा किया गया था. बाद में संचालन में सुधार हुआ. 23 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में डीटीसी ने बताया कि करीब 96 प्रतिशत बसें सड़क पर चल रही हैं. अदालत ने स्थिति में सुधार का संज्ञान लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन दिल्ली सरकार व डीटीसी से पूरी बस फ्लीट को सड़क पर बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा जताई थी.

हड़ताल के बीच हाई कोर्ट में उठा ESMA का मुद्दा

दिल्ली हाई कोर्ट में 23 सितंबर को मुख्य जजों की पीठ ने सरकार और डीटीसी से सवाल किया कि हड़ताल कर रहे बस कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी ESMA के प्रावधान क्यों नहीं लागू किए गए हैं. सुनवाई के दौरान डीटीसी की ओर से अदालत को बताया गया कि आवश्यक सेवा कानून लागू करने के लिए फाइल दिल्ली सरकार को भेजी जा चुकी है. डीटीसी के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि स्थिति में सुधार हुआ है और करीब 96 प्रतिशत बसें चल रही हैं अदालत ने कहा था कि सरकार स्थिति की समीक्षा करे और कानून के अनुसार आवश्यक निर्णय लेकर बसों का संचालन सुनिश्चित करें.

28 सितंबर को काम बंद करने की थी तैयारी:

निजी बस चालकों के आंदोलन के बीच डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने 28 सितंबर को काम बंद आंदोलन का आह्वान किया था. यूनियन की ओर से संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों व पारिश्रमिक से जुड़े मुद्दे उठाए गए. यूनियन की मांगों में संविदा कर्मचारियों के लिए मूल डीए व्यवस्था लागू करना व डीटीसी बसें चला रहे निजी चालकों को डीटीसी के पेरोल पर लेने की मांग शामिल थी. इस घोषणा के बाद डीटीसी ने भी सख्ती बढ़ा दी थी. डीटीसी ने चालकों और परिचालकों की छुट्टियां और साप्ताहिक अवकाश रद्द करने का फैसला किया. 24 से 30 सितंबर के बीच छुट्टी नहीं देने के आदेश जारी किए गए. कर्मचारियों को ड्यूटी पर उपस्थित रहने की हिदायत दी गई. अनुपस्थित रहने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी.

ललित चौधरी बोले- गिरफ्तारी व जेल जाने का खतरा:

इस पूरे घटनाक्रम में एचईएसएमए का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण हो गया है. डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी का कहना है कि उपराज्यपाल की ओर से एचईएसएमए लागू किए जाने के बाद कर्मचारी हड़ताल जारी रखने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं. उनका कहना है कि आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों के काम बंद करने पर गिरफ्तारी व जेल भेजे जाने तक की कार्रवाई का प्रावधान हो सकता है.

ललित चौधरी ने बताया कि इसी कानूनी स्थिति को देखते हुए यूनियन ने 28 सितंबर को प्रस्तावित काम बंद आंदोलन को फिलहाल निरस्त कर दिया है. उन्होंने कहा कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है बल्कि परिस्थितियों को देखते हुए इसे आगे के लिए टाल दिया गया है. उनके मुताबिक छह महीने बाद कर्मचारियों की मांगों को लेकर यूनियन नए सिरे से तैयारी करेगी. आगे आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा.

फिलहाल 28 सितंबर का प्रस्तावित काम बंद आंदोलन वापस लिए जाने से डीटीसी के सामने एक तत्काल संकट टल गया है. लेकिन 15 सितंबर से चल रहा निजी बस चालकों का विवाद व कर्मचारियों की वेतन व सेवा शर्तों से जुड़ी मांगें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं. दूसरी ओर डीटीसी और सरकार के सामने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने की जिम्मेदारी है. दिल्ली की बस हड़ताल का तत्काल संकट भले ही टल गया हो, लेकिन वेतन, संविदा व्यवस्था, डीए, निजी चालकों के भविष्य व आवश्यक सेवा कानून के बीच खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है.

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