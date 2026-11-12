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दिल्ली के शास्त्री पार्क अंडरपास के पास चलती डीटीसी बस में लगी आग,देखते ही देखते पूरी बस खाक

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. बुधवार रात एक बार फिर डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस आग का गोला बन गई. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में अंडरपास के पास चलती बस में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. गनीमत रही कि घटना के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। इससे एक बड़ा हादसा टल गया.