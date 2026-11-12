दिल्ली के शास्त्री पार्क अंडरपास के पास चलती डीटीसी बस में लगी आग,देखते ही देखते पूरी बस खाक
दिल्ली शास्त्री पार्क इलाके में बुधवार रात DTC की इलेक्ट्रिक बस में अचानक लगी आग,आग लगने के समय बस में नहीं थे यात्री,हादसा टला
Published : November 12, 2026 at 7:15 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. बुधवार रात एक बार फिर डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस आग का गोला बन गई. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में अंडरपास के पास चलती बस में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी. गनीमत रही कि घटना के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। इससे एक बड़ा हादसा टल गया.
दमकल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार रात डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस शास्त्री पार्क इलाके में अंडरपास के पास से गुजर रही थी. इसी दौरान अचानक बस में आग लग गई. बस में आग की लपटें उठती देखकर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल बस को रोक दिया. इसके बाद उसने बिना देरी किए दमकल विभाग को घटना की सूचना दी.
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फिलहाल इलेक्ट्रिक बस में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस और दमकल अधिकारियों के अनुसार, आग लगने की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. बस में आग लगने की इस घटना ने एक बार फिर राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की सुरक्षा और आग से बचाव के इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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