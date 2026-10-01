DTC बसों में पिंक टिकट बंद, स्मार्ट कार्ड के बिना महिलाओं को देना पड़ा किराया
दिल्ली की DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए महिलाओं के पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होना जरूरी है.
Published : October 1, 2026 at 1:36 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की DTC और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव हुआ है. अब पारंपरिक कागजी पिंक टिकट पूरी तरह बंद हो गए हैं और मुफ्त यात्रा के लिए महिलाओं के पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होना जरूरी है. कार्ड नहीं होने पर महिलाओं को सामान्य बस किराया देना पड़ रहा है.
गोविंदपुरी बस स्टैंड पर ETV भारत की टीम ने जब महिलाओं से इस बदलाव को लेकर बात की तो अलग-अलग अनुभव सामने आए. कई महिलाओं के पास अभी स्मार्ट कार्ड नहीं है, जिसके चलते उन्हें आज बस में सफर के लिए किराया देना पड़ा. वहीं, जिन महिलाओं ने पहले ही पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा लिया है, वे बिना किराया दिए यात्रा कर रही हैं. गोविंदपुरी बस स्टैंड पर मौजूद प्रीति ने बताया कि उनके पास अभी पिंक स्मार्ट कार्ड नहीं है. उन्हें यह जानकारी भी नहीं थी कि 1 अक्टूबर से मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा. आज उन्हें बस यात्रा के लिए किराया देना पड़ा. उन्होंने कहा कि अब वह जल्द ही अपना स्मार्ट कार्ड बनवाएंगी.
वहीं, विमला ने बताया कि उनका पिंक स्मार्ट कार्ड बन चुका है, इसलिए वह मुफ्त यात्रा कर पा रही हैं. हालांकि, उनकी बहू का अभी कार्ड नहीं बना है. ऐसे में उनकी बहू को बस में सफर के लिए किराया देना पड़ा. उन्होंने महिलाओं से जल्द स्मार्ट कार्ड बनवाने की अपील की. बस से गोविंदपुरी पहुंचीं सरिता ने बताया कि उनके पास पिंक स्मार्ट कार्ड है, इसलिए आज उनका बस किराया नहीं लगा. उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं के पास कार्ड नहीं है, उन्हें अब किराया देना पड़ रहा है. मीना देवी ने भी स्मार्ट कार्ड को सुविधाजनक बताते हुए अन्य महिलाओं से कार्ड बनवाने की अपील की.
बता दें कि पारंपरिक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था 30 सितंबर 2026 को समाप्त हो चुकी है. पात्र महिलाओं को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड मुफ्त दिया जा रहा है. अब तक करीब 19 लाख से ज्यादा महिलाएं यह कार्ड बनवा चुकी हैं. जिन महिलाओं ने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है, वे अधिकृत DTC डिपो या नामित केंद्रों से इसे प्राप्त कर सकती हैं. कार्ड जारी करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.
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