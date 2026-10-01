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DTC बसों में पिंक टिकट बंद, स्मार्ट कार्ड के बिना महिलाओं को देना पड़ा किराया

गोविंदपुरी बस स्टैंड पर महिला यात्री ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की DTC और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की व्यवस्था में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव हुआ है. अब पारंपरिक कागजी पिंक टिकट पूरी तरह बंद हो गए हैं और मुफ्त यात्रा के लिए महिलाओं के पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होना जरूरी है. कार्ड नहीं होने पर महिलाओं को सामान्य बस किराया देना पड़ रहा है.