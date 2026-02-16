ETV Bharat / state

महिलाओं के लिए खुशखबरी! FREE बस सफर के लिए इस दिन जारी होंगे पिंक कार्ड, जानें किस तरह करेगा काम

दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर की व्यवस्था को नए रूप में लागू करने जा रही है.

दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक कार्ड
दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक कार्ड (File Photo)
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सत्ता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक साल पूरा होने जा रहा है. एक साल की उपलब्धियों को गिनाने में 19 फरवरी को दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर की व्यवस्था को नए रूप में लागू करने जा रही है. इसके तहत महिलाओं को पिंक कार्ड जारी करने की औपचारिक शुरुआत की जाएगी. दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं को पिंक कार्ड देकर इसकी शुरुआत की जाएगी.

दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली सभी सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है, जिसके लिए कंडक्टर द्वारा पिंक टिकट जारी किया जाता है. लेकिन नई व्यवस्था के तहत ये सुविधा केवल पिंक कार्ड धारक महिलाओं को ही मिलेगी. यह कार्ड सिर्फ उन्हीं महिलाओं को जारी किया जाएगा, जो दिल्ली की निवासी हैं, जिनका आधार कार्ड दिल्ली के पते का है. इसका सीधा असर यह होगा कि दिल्ली से बाहर की महिलाएं अब राजधानी की बसों में मुफ्त सफर नहीं कर पाएंगी.

बसों में फ्री सफर की व्यवस्था
बसों में फ्री सफर की व्यवस्था (File Photo)

फ्री सफर करने वाली महिलाओं की संख्या हो जाएगी कम:

दिल्ली सरकार के इस फैसले से जहां फ्री सफर करने वाली महिलाओं की संख्या में कमी आने की संभावना है. वहीं दूसरी ओर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के राजस्व में बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद जताई जा रही है. अधिकारियों का मानना है कि अब तक फ्री यात्रा योजना का लाभ दिल्ली से बाहर की रहने वाली महिलाएं भी उठा रही थीं, जिससे परिवहन निगम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था.

बूथ बनकर बनाए जाएंगे कार्ड
बूथ बनकर बनाए जाएंगे कार्ड (ETV Bharat)

इस तरह काम करेगा पिंक कार्ड:

पिंक कार्ड के काम करने के तरीके को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं. इस संबंध में डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अनिल देव छिकारा ने बताया कि राजधानी की सभी बसों में कंडक्टरों के पास ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन मशीन उपलब्ध कराई गई है. जब कोई महिला पिंक कार्ड के साथ बस में सवार होगी तो सबसे पहले उसे अपना कार्ड मशीन में टैप करना होगा. इसके बाद कंडक्टर यात्री से सफर की शुरुआत और गंतव्य की जानकारी दर्ज करेगा. इसी आधार पर मशीन से टिकट निकलेगा, जिसे महिला यात्री अपने पास रखेगी.

अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि यही व्यवस्था ब्लू व ऑरेंज कार्ड धारकों पर भी लागू होगी. हालंकि ये कार्ड शुल्क देखकर पुरुष यात्रियों को बनवाना होगा. पिंक कार्ड में भी 100 परसेंट केवाईसी का कार्ड शुल्क देकर बनवाना होगा, ये कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की तरह काम करेगा, इस कार्ड से यात्री बस, मेट्रो और नमो भारत में सफर करने के साथ शॉपिंग करने व एटीएम से पैसे निकालने जैसी सुविधाएं ले सकते हैं. ये कार्ड यात्री के बैंक खाते से जुड़ा रहेगा.

टिकट जांच को और सख्त किया जाएगा:

डीटीसी अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई यात्री कम दूरी का टिकट लेकर ज्यादा दूरी तक सफर करता पाया गया, तो बस स्टैंड पर तैनात DTC के कर्मचारी उसकी जांच करेंगे. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर यात्री पर 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या दुरुपयोग को रोका जा सके.

जगह–जगह बूथ बनकर बनाए जाएंगे कार्ड:

बस यात्रियों का पिंक, ब्लू और ऑरेंज कार्ड बनाने का काम डीटीसी की तरफ से माफिन पे और एयरटेल को दिया गया है. दोनों कंपनियां जगह-जगह बूथ बनाकर यात्रियों का कार्ड बनाएगी. ये बूथ बस डिपो, बस स्टैंड व कंपनी के दफ्तर में होंगे. कुल मिलाकर दिल्ली सरकार का पिंक कार्ड फैसला एक तरफ जहां फ्री बस यात्रा योजना को अधिक व्यवस्थित व पारदर्शी बनाएगा. वहीं दूसरी ओर सरकारी परिवहन व्यवस्था की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है.

