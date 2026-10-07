दिल्ली के प्रीत विहार में DTC बस में अचानक लगी आग, बड़ा हादसा टला
गनीमत रही कि बस में धुआं उठते ही कंडक्टर ने स्थिति को भांप लिया. बस में आग किस कारण लगी, इसकी जांच जारी है.
Published : October 7, 2026 at 10:53 PM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में बुधवार को DTC बस में आग लगने की घटना सामने आई. दरअसल, निजामुद्दीन से सीमापुरी जा रही रूट संख्या 392 की DTC बस में अचानक धुआं उठने लगा. बस में 20 से अधिक यात्री सवार थे. धुआं दिखाई देते ही बस के कंडक्टर ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को तुरंत बस से नीचे उतार दिया. यात्रियों के बस से बाहर निकलते ही कुछ ही देर में बस में आग भड़क गई, लेकिन बस स्टाफ ने बस में मौजूद फायर उपकरण से आग पर काबू पा लिया.
समय रहते सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित उतार लिए जाने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया. घटना में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है. बस में धुआं उठते ही कंडक्टर ने स्थिति को भांप लिया और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें बस से बाहर निकाल दिया. अगर समय रहते यात्री बस से बाहर नहीं निकलते तो स्थिति गंभीर हो सकती थी.
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रूट संख्या 392 की यह बस निजामुद्दीन से सीमापुरी की ओर जा रही थी. प्रीत विहार के कड़कड़ी मोड़ के पास बस में अचानक धुआं दिखाई देने के बाद चालक ने बस रोक दी. प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शार्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. राहत की बात रही कि कंडक्टर की सतर्कता के कारण बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे. कंडक्टर की सूझबूझ से 20 से अधिक यात्रियों की जान जोखिम में आने से बच गई.
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बस चालक रविंदर सिंह ने बताया कि मैंने प्रीत विहार स्टैंड से बस निकाली. जब मुझे कुछ जलने की महक आई को मैंने ब्रेक लगा के उतरकर देखा कि ये महक कहां से आ रही है. मैंने देखा की नीचे आग लग रही है. इसके बाद मैंने सवारियां नीचे उतार दी और फायर एक्सटिंग्विशर लाकर आग बुझाई. उस वक्त बस के अंदर 15-20 सवारियां थीं. किसी को कोई चोट नहीं आई सारे सुरक्षित हैं. शायद शॉर्ट सर्किट ही हुआ था. समय रहते सबको बचा लिया गया.
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