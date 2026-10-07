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दिल्ली के प्रीत विहार में DTC बस में अचानक लगी आग, बड़ा हादसा टला

बस में अचानक लगी आग, अफरा-तफरी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में बुधवार को DTC बस में आग लगने की घटना सामने आई. दरअसल, निजामुद्दीन से सीमापुरी जा रही रूट संख्या 392 की DTC बस में अचानक धुआं उठने लगा. बस में 20 से अधिक यात्री सवार थे. धुआं दिखाई देते ही बस के कंडक्टर ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए सभी यात्रियों को तुरंत बस से नीचे उतार दिया. यात्रियों के बस से बाहर निकलते ही कुछ ही देर में बस में आग भड़क गई, लेकिन बस स्टाफ ने बस में मौजूद फायर उपकरण से आग पर काबू पा लिया.