दिल्ली के द्वारका में बीच सड़क पर धूं-धूं कर जलने लगी DTC बस
दिल्ली में बुधवार सुबह द्वारका सेक्टर-9 के पास चलती डीटीसी बस में अचानक लगी भीषण आग,चालक और परिचालक की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान
Published : July 29, 2026 at 12:29 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब द्वारका सेक्टर-9 के पास चलती डीटीसी बस में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस आग के गोले में तब्दील हो गई. हालांकि चालक और परिचालक की सूझबूझ तथा यात्रियों की सतर्कता से सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
द्वारका सेक्टर-9 के पास चलती डीटीसी बस में लगी आग
बुधवार सुबह द्वारका सेक्टर-9 के पास चलती डीटीसी बस में अचानक धुआं उठना शुरू हुआ. कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. बस में मौजूद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई, लेकिन चालक ने तुरंत बस रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए कहा. मौके पर मौजूद लोगों ने भी यात्रियों की मदद की और तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी.
शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस जलकर खाक हो गई. प्रारंभिक आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी के कारण लगी हो सकती है. हालांकि आग लगने के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं ताकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.
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