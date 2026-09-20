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DTC Bus Strike: सरकारी चालकों के हाथ में बसों की स्टेयरिंग, 52 निजी चालकों ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बस चालकों की तरफ से की जा रही हड़ताल रविवार को छठे दिन भी जारी रही. अब यह आंदोलन इस्तीफों के दौर तक पहुंच गया है. दिल्ली के तहखंड डिपो के 52 निजी बस चालकों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिससे दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर और गहरा संकट मंडराने का खतरा बढ़ गया है. इतना ही नहीं, अभी और भी निजी चालक मांगे पूरी न होने पर इस्तीफा दे सकते हैं. पहले से दिल्ली में चालकों की कमी है ऐसे समय में ये इस्तीफे आने वाले समय में परिवहन व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं.

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने प्रबंधन की नीतियों पर सवाल उठाते हुए एक बड़ा विरोधाभास उजागर किया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डीटीसी के स्थायी चालकों का मासिक वेतन लगभग 80,000 रुपये है. जैसे-जैसे डीटीसी की अपनी बसें कम होती गईं और निजी ऑपरेटरों की बसें डीटीसी के अधीन चलने लगीं. डीटीसी ने इन वरिष्ठ व अनुभवी चालकों को असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर (ATI) बना दिया या अन्य प्रशासनिक कार्यों में तैनात कर दिया था. अब हड़ताल के बीच सरकार 80,000 रुपये वेतन पाने वाले अधिकारियों/स्थायी चालकों से बसें चलवा रही है, लेकिन 20,000 रुपये कमाने वाले निजी चालकों के वेतन को बढ़ाकर 40,000 से 45,000 रुपये करने के मुद्दे का समाधान नहीं कर पा रही है. यह व्यवस्था की एक बड़ी विडंबना है.

संचालन पूरी तरह सामान्य नहीं: हड़ताल के कारण प्रभावित बस सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने अपने स्थायी (सरकारी) चालकों को मैदान में उतारा है. हालांकि, कई स्थानों पर निजी चालकों के विरोध के कारण बसों का संचालन पूरी तरह सामान्य नहीं हो सका है. इस दौरान कुछ स्थानों पर बसों पर पथराव की घटनाएं भी दर्ज की गईं हैं. डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने इन घटनाओं के पीछे असामाजिक तत्वों की भूमिका होने की आशंका जताई है और मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.

करीब 12 हजार निजी चालक: डीटीसी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में मानव संसाधन की भारी कमी बनी हुई है. दिल्ली में कुल कुल बसें 6,631 हैं और प्रति बस औसतन 2.5 चालक की आवश्यकता होती है. इस तरीके से कुल आवश्यक लगभग 16,577 चालकों की आवश्यकता है. लेकिन दिल्ली में करीब 12 हजार निजी चालक हैं, जो परिवाहन व्यवस्था को रफ्तार देते हैं. वर्तमान में 3,908 सरकारी और संविदा पर 4,314 चालक डीटीसी के पास हैं. सरकारी व संविदा कुल 8,222 चालक हैं.

बढ़ सकती है चालकों की किल्लत: यूनियन अध्यक्ष ललित चौधरी के अनुसार, डीटीसी के पास स्थायी और संविदा चालकों को मिलाकर भी आवश्यकता के आधे चालक ही उपलब्ध हैं. ऐसी स्थिति में निजी चालकों के हड़ताल पर जाने और इस्तीफा देने से पूरी बस परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना व्यावहारिक रूप से असंभव होता जा रहा है. अगर समस्या का शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो दिल्ली में चालकों की किल्लत और बढ़ जाएगी.