DTC की बड़ी पहल, अब लंबी दूरी के रूट पर भी दौड़ेंगी 9 मीटर की ई-बसें; यात्रियों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रोजाना लाखों यात्री बसों से सफर कर गंतव्य तक पहुंचते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से डीटीसी की 12 मीटर वाली बड़ी बसों की भारी कमी ने यात्रियों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं. पुराने सीएनजी बसों के ओवरएज होने के कारण बेड़े से बाहर होते जाने व नई 12 मीटर ई-बसों के ना आने से लंबे रूटों पर बसों की उपलब्धता लगातार घट रही है. 12 मीटर की बड़ी बसों के कमी की वजह है कि सुबह-शाम के पीक आवर में कई बस स्टॉप पर यात्रियों की लंबी कतारें लग रही हैं. हालात ये हैं कि कई बार बसें भर जाने के कारण लोग चढ़ ही नहीं पाते या फिर सीट मिलना तो दूर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है.

लंबे रूट पर उतारी जाएंगी देवी बसें

यात्रियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) अब बड़ा फैसला लेने जा रहा है. 9 मीटर की छोटी इलेक्ट्रिक बसों (देवी बस) को 12 मीटर वाली बड़ी बसों के लंबे रूट पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है. देवी बसों के रूट विस्तार व बदलाव की प्रक्रिया जारी है. डीटीसी के जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि योजना के तहत छोटे रूट चलने वाली 9 मीटर ई-बसों के रूट को विस्तार देकर उन्हें उन कॉरिडोर पर भेजा जाएगा. देवी बसों का रूट बढ़ाकर उन्हें बड़े रूटों को कवर करने का प्लान है, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प मिलें और भीड़ भी कम हो.

लंबे रूट पर छोटी बसों को उतारने की तैयारी (ETV Bharat)

यूनियन ने भी की थी मांग

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने बताया कि यूनियन ने डीटीसी अधिकारियों से बैठक में शामिल होने व समाधान प्रक्रिया में भाग लेने की मांग की थी. उन्होंने बताया कि हमने सुझाव दिया था कि 9 मीटर की ई-बसों को बड़े रूट पर चलाया जाए, जिससे लंबे रूट पर बसों की किल्लत से यात्री परेशान न हों. अब डीटीसी इस दिशा में काम कर रहा है.