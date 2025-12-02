ETV Bharat / state

DTC की बड़ी पहल, अब लंबी दूरी के रूट पर भी दौड़ेंगी 9 मीटर की ई-बसें; यात्रियों को मिलेगी राहत

डीटीसी अब 9 मीटर की छोटी इलेक्ट्रिक बसों (देवी बस) को लंबे रूट पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है.

दिल्ली में सार्वजनिक बस सेवा पर संकट
दिल्ली में सार्वजनिक बस सेवा पर संकट
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 2, 2025 at 12:53 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रोजाना लाखों यात्री बसों से सफर कर गंतव्य तक पहुंचते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से डीटीसी की 12 मीटर वाली बड़ी बसों की भारी कमी ने यात्रियों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं. पुराने सीएनजी बसों के ओवरएज होने के कारण बेड़े से बाहर होते जाने व नई 12 मीटर ई-बसों के ना आने से लंबे रूटों पर बसों की उपलब्धता लगातार घट रही है. 12 मीटर की बड़ी बसों के कमी की वजह है कि सुबह-शाम के पीक आवर में कई बस स्टॉप पर यात्रियों की लंबी कतारें लग रही हैं. हालात ये हैं कि कई बार बसें भर जाने के कारण लोग चढ़ ही नहीं पाते या फिर सीट मिलना तो दूर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है.

लंबे रूट पर उतारी जाएंगी देवी बसें

यात्रियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) अब बड़ा फैसला लेने जा रहा है. 9 मीटर की छोटी इलेक्ट्रिक बसों (देवी बस) को 12 मीटर वाली बड़ी बसों के लंबे रूट पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है. देवी बसों के रूट विस्तार व बदलाव की प्रक्रिया जारी है. डीटीसी के जनसंपर्क अधिकारी का कहना है कि योजना के तहत छोटे रूट चलने वाली 9 मीटर ई-बसों के रूट को विस्तार देकर उन्हें उन कॉरिडोर पर भेजा जाएगा. देवी बसों का रूट बढ़ाकर उन्हें बड़े रूटों को कवर करने का प्लान है, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प मिलें और भीड़ भी कम हो.

लंबे रूट पर छोटी बसों को उतारने की तैयारी
लंबे रूट पर छोटी बसों को उतारने की तैयारी

यूनियन ने भी की थी मांग

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी ने बताया कि यूनियन ने डीटीसी अधिकारियों से बैठक में शामिल होने व समाधान प्रक्रिया में भाग लेने की मांग की थी. उन्होंने बताया कि हमने सुझाव दिया था कि 9 मीटर की ई-बसों को बड़े रूट पर चलाया जाए, जिससे लंबे रूट पर बसों की किल्लत से यात्री परेशान न हों. अब डीटीसी इस दिशा में काम कर रहा है.

महज 149 CNG बसें रह गईं

अधिकारियों से प्राप्त डेटा के अनुसार डीटीसी के बेड़े में सीएनजी बसों की संख्या बेहद तेजी से घटी है. कभी हजारों की संख्या वाली सीएनजी बसें अब सिर्फ 149 रह गई हैं. इनकी जगह इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार तो हुआ, लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं, जितनी जरूरत है. ऐसे में इसका सीधा असर लंबी दूरी वाले रूटों पर बसों की उपलब्धता पर पड़ा है.

दिल्ली को मिलेंगी 300 देवी बसें
दिल्ली को मिलेंगी 300 देवी बसें

इस माह दिल्ली को मिलेंगी 300 देवी बसें

डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर महीने के अंत तक 300 नई 9 मीटर की ई-बसें आने की उम्मीद है. इन बसों के आने से न सिर्फ मौजूदा दबाव कम होगा बल्कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा. दिल्ली के दर्जनों रूट पर 1100 से अधिक देवी बसें चल रही हैं और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिल रहा है.

डिम्ट्स के पास बसों की फ्लीट
डिम्ट्स के पास बसों की फ्लीट

डीटीसी के पास बसों की संख्या

  • इलेक्ट्रिक बसें: 2537 (9 मीटर की 737 और 12 मीटर की 1800 इलेक्ट्रिक बसें)
  • सीएनजी बसें: 149
  • कुल बसों की संख्या : 2686

