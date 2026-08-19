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DTC के बेड़े में शामिल होंगी 200 नई ई-बसें, दिल्ली-करनाल के बीच दौड़ेगी इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस; जानें खासियत

दिल्ली के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया जाएगा.

दिल्ली करनाल के बीच चलेगी बसें
दिल्ली करनाल के बीच चलेगी बसें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2026 at 9:03 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण मुक्त, सुरक्षित व आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बुधवार यानी 19 अगस्त को एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है. दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया जाएगा. इसके साथ ही दिल्ली से करनाल के बीच पहली बार इंटरस्टेट ई-बस सेवा व महिलाओं के लिए समर्पित 'लेडीज स्पेशल' बस सेवा की भी शुरुआत होगी.

सुरक्षा व सुविधा का नया सफर 'लेडीज स्पेशल'

राजधानी में कामकाजी महिलाओं, छात्राओं व दैनिक महिला यात्रियों के सफर को सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने 'लेडीज स्पेशल' बस सेवा की पुनः शुरुआत की है. पीक आवर्स यानी सुबह व शाम के व्यस्त समय के दौरान बस स्टॉप्स पर होने वाली अत्यधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. इन विशेष बसों के संचालन से महिलाओं को न सिर्फ भीड़ से राहत मिलेगी, बल्कि वे पूरी तरह तनावमुक्त व सुरक्षित माहौल में अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगी.

डीटीसी की ये नई इलेक्ट्रिक लेडीज स्पेशल बसें सीसीटीवी कैमरों, पैनिक बटन, जीपीएस ट्रैकिंग व महिला बस मार्शल जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से पूरी तरह लैस हैं. मुख्य रूप से विश्वविद्यालय परिसरों, प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों, सरकारी दफ्तरों व उच्च घनत्व वाले यात्री मार्गों पर इन बसों का परिचालन किया जाएगा. ये पहल महिला सशक्तिकरण व सार्वजनिक परिवहन में उनकी निर्भीक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है.

दिल्ली में डीटीसी की बस सेवा
दिल्ली में डीटीसी की बस सेवा (ETV Bharat)

कम होगा प्रदूषण, यात्रियों का सफर होगा आरामदायक

दिल्ली में वायु प्रदूषण एक स्थायी समस्या रही है. ऐसे में 200 नई शून्य-उत्सर्जन ई-बसों के बेड़े में शामिल होने से कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट आएगी. ये बसें न सिर्फ पर्यावरण-अनुकूल हैं, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं. इनमें पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे व जीपीएस जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं दी गई हैं. बसों की संख्या बढ़ने से व्यस्त समय में रूटों पर बस स्टॉप्स पर यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राजघाट डिपो-I में एक नए सार्वजनिक ई-व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया जाएगा, जिससे न सिर्फ बसों बल्कि अन्य ई-वाहनों को भी चार्जिंग सुविधा मिल सकेगी.

दिल्ली-करनाल अंतरराज्यीय ई-बस सेवा की सौगात

अब तक दिल्ली के भीतर ही ई-बसों का संचालन प्रमुखता से हो रहा था, लेकिन डीटीसी अब अंतरराज्यीय मार्गों पर भी हरित क्रांति का विस्तार कर रही है. दिल्ली-करनाल मार्ग पर शुरू हो रही ये नई ई-बस सेवा हरियाणा व दिल्ली के बीच दैनिक रूप से यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों, व्यापारियों और छात्रों के लिए बेहद किफायती, आरामदायक और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प साबित होगी.

एक नजर में विशेष बातें:

  • 200 नई ई-बसें: व्यस्त रूटों पर बसों की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, जिससे बस स्टॉप पर यात्रियों का वेटिंग टाइम काफी कम हो जाएगा.
  • दिल्ली–करनाल ई-बस: अंतरराज्यीय यात्रियों, व्यापारियों और छात्रों के लिए बेहद किफायती, आरामदायक व प्रदूषण-मुक्त सफर.
  • लेडीज स्पेशल बसें: पीक आवर्स के दौरान कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए भीड़भाड़-मुक्त व पूर्णतः सुरक्षित यात्रा का अनुभव.
  • राजघाट डिपो-I चार्जिंग स्टेशन: सार्वजनिक ईवी चार्जिंग की सुविधा मिलने से शहर में ई-व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर व चार्जिंग नेटवर्क को मजबूती मिलेगी.

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