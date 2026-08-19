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DTC के बेड़े में शामिल होंगी 200 नई ई-बसें, दिल्ली-करनाल के बीच दौड़ेगी इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बस; जानें खासियत

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण मुक्त, सुरक्षित व आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ावा देने की दिशा में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बुधवार यानी 19 अगस्त को एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है. दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया जाएगा. इसके साथ ही दिल्ली से करनाल के बीच पहली बार इंटरस्टेट ई-बस सेवा व महिलाओं के लिए समर्पित 'लेडीज स्पेशल' बस सेवा की भी शुरुआत होगी.

सुरक्षा व सुविधा का नया सफर 'लेडीज स्पेशल'

राजधानी में कामकाजी महिलाओं, छात्राओं व दैनिक महिला यात्रियों के सफर को सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने 'लेडीज स्पेशल' बस सेवा की पुनः शुरुआत की है. पीक आवर्स यानी सुबह व शाम के व्यस्त समय के दौरान बस स्टॉप्स पर होने वाली अत्यधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. इन विशेष बसों के संचालन से महिलाओं को न सिर्फ भीड़ से राहत मिलेगी, बल्कि वे पूरी तरह तनावमुक्त व सुरक्षित माहौल में अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगी.

डीटीसी की ये नई इलेक्ट्रिक लेडीज स्पेशल बसें सीसीटीवी कैमरों, पैनिक बटन, जीपीएस ट्रैकिंग व महिला बस मार्शल जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से पूरी तरह लैस हैं. मुख्य रूप से विश्वविद्यालय परिसरों, प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों, सरकारी दफ्तरों व उच्च घनत्व वाले यात्री मार्गों पर इन बसों का परिचालन किया जाएगा. ये पहल महिला सशक्तिकरण व सार्वजनिक परिवहन में उनकी निर्भीक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावी प्रयास है.