DTC से हटाए गए 464 बस मार्शलों का मामला: अब कोर्ट जाने की तैयारी में होमगार्ड, जानें यूनियन ने क्या कहा ?

डीटीसी के एमडी बिहार चुनाव ड्यूटी पर 6 नवंबर तक रहेंगे. जिससे होमगार्ड का मामला अटक गया है.

बस मार्शलों को सेवा से हटाने के मामले में अब नया मोड़
बस मार्शलों को सेवा से हटाने के मामले में अब नया मोड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 15, 2025 at 5:00 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) और दिल्ली पुलिस की संयुक्त जांच के बाद 464 बस मार्शलों को सेवा से हटाने के मामले में अब नया मोड़ आ चुका है. जिन होमगार्ड्स को फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी के आरोप में हटाया गया था, उनमें से कई का कहना है कि वे निर्दोष हैं और केवल एड्रेस अपडेट या पते में बदलाव के कारण कार्रवाई का शिकार हुए हैं. अब इन होमगार्ड्स ने अदालत का रुख करने की तैयारी शुरू कर दी है.

सेवा बहाली को लेकर कोई निर्णय नहीं

बस मार्शल की ड्यूटी से हटाए गए होमगार्ड संजय शर्मा ने बताया कि डीटीसी ने उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दिया है. उनका कहना है कि अब डीटीसी के एमडी को बिहार चुनाव ड्यूटी पर भेज दिया गया है, जो 6 नवंबर तक चुनाव ड्यूटी में रहेंगे. जबकि होमगार्डस का कार्यकाल (टेन्योर) अक्टूबर तक ही सीमित है. ऐसे में अगर इस महीने के भीतर उनकी सेवा बहाली को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा. होमगार्ड संजय शर्मा के मुताबिक होमगार्ड के सेवा की बहाली डीटीसी के एमडी के हाथ में है. संजय शर्मा का कहना है कि वह अब इस मामले में अपने अन्य साथियों के साथ कानूनी सलाह लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने कार्रवाई को एकतरफा बताया
डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने कार्रवाई को एकतरफा बताया (ETV Bharat)

मार्शलों पर फर्जी दस्तावेज देने का आरोप

बता दें कि डीटीसी ने हाल में आंतरिक जांच के बाद 464 होमगार्ड्स को बस मार्शल सेवा से हटाया था. जांच में 82 मार्शलों पर आपराधिक पृष्ठभूमि और 393 पर फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देने के आरोप लगे थे. इन्हें उनके मूल विभाग (निदेशालय होमगार्ड) में वापस भेज दिया गया है. डीटीसी के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया. उन्होंने कहा कि जिनके पास कोर्ट से एनओसी है या जांच में निर्दोष पाए गए हैं, उन्हें दोबारा सेवा में बहाल करने पर विचार चल रहा है.

कोर्ट जाने की तैयारी में होमगार्ड
कोर्ट जाने की तैयारी में होमगार्ड (ETV Bharat)

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने कार्रवाई को एकतरफा बताया

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने इस कार्रवाई को एकतरफा बताया है. यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी के मुताबिक कई बार मार्शलों को 6–8 महीने तक वेतन नहीं मिलता, जिससे वे किराया बचाने के लिए सस्ते मकान में शिफ्ट हो जाते हैं और एड्रेस बदल जाता है. बाद में वेरिफिकेशन के दौरान पुराने पते पर न मिलने के कारण उन्हें फर्जी दस्तावेज वाला मान लिया गया. दावा है कि ज्यादातर होमगार्ड निर्दोष हैं, जिन्हें जांच में भी सही पाया गया, लेकिन डीटीसी ने बहाली पर अब तक संज्ञान नहीं लिया है.

बस मार्शलों को सेवा से हटाने का मामला
बस मार्शलों को सेवा से हटाने का मामला (ETV Bharat)

होमगार्ड विभाग की ओर से दोबारा की गई जांच में भी 393 में से 341 कर्मचारी सही पाए गए, जबकि 66 को दिल्ली पुलिस, डीटीसी व दिल्ली सरकार के बोर्ड ने क्लीन चिट दी. कुल 407 होमगार्ड्स को निर्दोष घोषित किया गया. बावजूद इसके डीटीसी ने बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई. होमगार्ड्स का कहना है कि दिल्ली स्पेशल सेल की रिपोर्ट ईमेल के जरिए ट्रांसपोर्ट विभाग को भेजी जा चुकी है. इसके बाद भी उन्हें नौकरी पर बाहर नहीं किया गया.

