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DTC के बस चालकों की हड़ताल का 7वां दिन, चरमराई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, अब सियासत भी हुई तेज

सरकारी चालकों से बस चलाने की कोशिश, सामने आया नया संकट: डीटीसी के पास स्थायी चालकों की संख्या कम होने के बावजूद हड़ताल के दौरान बस सेवा को पूरी तरह ठप होने से बचाने के लिए सरकारी चालकों को अलग-अलग डिपो से बस संचालन में लगाया जा रहा है. लेकिन इसके सामने भी विरोध की चुनौती है. सरकारी चालक या कोई निजी चालक जब बस लेकर डिपो से निकलने का प्रयास करता है तो प्रदर्शनकारी उसका विरोध कर रहे हैं. इस कारण कई जगह बस संचालन शुरू कराने की कोशिश सफल नहीं हो पा रही है.

जूतों की माला से स्याही तक, बस चलाने वालों का विरोध: हड़ताल के दौरान कई घटनाएं सामने आई हैं. आरोप है कि कुछ डिपो में हड़ताल में शामिल न होकर बस चलाने का प्रयास करने वाले चालकों को जूतों की माला पहनाकर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया गया,जिससे वे बस लेकर डिपो से बाहर न निकलें. हड़ताल के दूसरे दिन एक चालक ने बस चलाने का प्रयास किया तो उसके चेहरे पर काली स्याही पोत दी गई. एक अन्य मामले में महिला प्रदर्शनकारी द्वारा एक चालक को चूड़ी पहनाकर यह कहते हुए विरोध किया गया कि जब उसके साथी चालक हड़ताल पर हैं तो वह बस क्यों चला रहा है.सबसे गंभीर आरोप बसों पर पथराव को लेकर हैं. कई स्थानों पर बसों पर पत्थर फेंके जाने की शिकायतें सामने आई हैं. इन घटनाओं में चालक व यात्रियों के घायल होने की बातें भी सामने आई हैं. हालांकि डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने भी ऐसी घटनाओं में शामिल आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है.

6631 बसें और महज 3908 सरकारी चालक: दिल्ली में डीटीसी के पास कुल 6,631 बसें हैं, जबकि उसके पास महज 3,908 स्थायी यानी सरकारी चालक हैं. ऐसे में पूरी बस सेवा को केवल सरकारी चालकों के भरोसे संचालित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. हड़ताल के बाद डीटीसी पिछले कुछ दिनों से सरकारी चालकों की मदद से अधिक से अधिक बसें सड़कों पर उतारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी चालक इसका विरोध कर रहे हैं. हालांकि करीब 30 प्रतिशत बसें ही सड़कों पर चल पा रही हैं. बाकी बसें डिपो में ही हैं या डिपो से बाहर निकलकर सड़क के किनारे खड़ी हैं. स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बसों को डिपो से बाहर निकालने के दौरान कई जगह प्रदर्शनकारी चालक व उनके समर्थक विरोध के लिए सामने आ रहे हैं. जैसे-जैसे हड़ताल लंबी खिंची, बस सेवा बहाल करने के प्रयासों का विरोध भी तीखा होता गया.

हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि हड़ताल में शामिल न होने पर कर बस चलाने का प्रयास करने वाले कुछ चालकों के भारी विरोध की घटना सामने आई. कई बसों पर पथराव में बस के शीशे टूटें और चालक व यात्रियों को मामूली चोटें आ चुकी हैं. इसके बीच तहखंड डिपो में 52 से अधिक निजी चालकों ने वेतन नहीं बढ़ाए जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस्तीफों की संख्या और भी बढ़ सकती है. बसों के न चलने से यहां लाखों लोग रोजाना परेशान हो रहे हैं वहीं अब समस्या व चालकों की मांगे पूरी न होने पर सियासत भी गरमाने लगी है.

नई दिल्ली: दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था इस समय दोहरे संकट से जूझ रही है. एक तरफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (डीटीसी) के अधीन चलने वाली बसों के निजी एजेंसियों से जुड़े चालक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, तो दूसरी तरफ बस सेवा बहाल करने के लिए डीटीसी की ओर से सरकारी चालकों को उतारने की कोशिशों का भी विरोध हो रहा है.

हड़ताल के कारण यात्रियों की बढ़ी परेशानी: हड़ताल के कारण यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी उन इलाकों में हो रही है जहां मेट्रो की सीधी कनेक्टिविटी नहीं है. ऐसे यात्रियों को ऑटो, ई-रिक्शा और कैब का सहारा लेना पड़ रहा है. इससे रोजाना के यात्रा खर्च में भी बढ़ोतरी हो रही है.हड़ताल के कारण मेट्रो पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ा है. 17 सितंबर को दिल्ली मेट्रो की दैनिक यात्रियों की संख्या 82.45 लाख तक पहुंच गई थी, जिसे उस समय उसका सर्वाधिक दैनिक यात्री आंकड़ा बताया गया. डीएमआरसी ने अतिरिक्त ट्रेनें और अतिरिक्त फेरे भी चलाए. हड़ताल के चलते कामकाज वाले दिनों में मेट्रो में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक हो रही है.

52 चालकों के इस्तीफे ने बढ़ाई चिंता: हड़ताल के बीच तहखंड डिपो से एक और बड़ा संकट सामने आया है. यहां 52 से अधिक निजी चालकों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. इन चालकों का कहना है कि वेतन नहीं बढ़ने की स्थिति में इस नौकरी को जारी रखना मुश्किल है. इस्तीफों का ये सिलसिला अगर दूसरे डिपो तक पहुंचता है तो डीटीसी के सामने केवल मौजूदा हड़ताल खत्म कराने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि भविष्य में पर्याप्त चालक उपलब्ध कराने का संकट भी पैदा हो सकता है. डीटीसी पहले से ही स्थायी चालकों की कमी से जूझ रहा है. ऐसे में निजी एजेंसियों के चालक भी नौकरी छोड़ने लगते हैं तो बसों की संख्या और उपलब्ध ड्राइविंग स्टाफ के बीच अंतर और बढ़ सकता है.

हड़ताल के कारण यात्रियों की बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

862 रुपये से बढ़ाकर 1500-2000 रुपये दिहाड़ी की मांग: हड़ताल कर रहे चालकों ने दैनिक वेतन बढ़ाने की मांग है. चालकों का कहना है कि उन्हें फिलहाल करीब 862 प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है. वे इसे बढ़ाकर 1500 से 2000 रुपये प्रतिदिन करने की मांग कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त उनकी मांगों में मेडिकल सुविधा या बीमा, बोनस, अवकाश का भुगतान, ओवरटाइम और अन्य सेवा सुविधाएं शामिल हैं. हालांकि इन मांगों को पूरी कराने के लिए डीटीसी व सरकार तैयार है. चालकों का कहना है कि वे भारी ट्रैफिक वाले शहर में बड़ी बसें चलाते हैं और इसके बावजूद उनकी आमदनी इतनी कम है कि घरेलू खर्च, आने-जाने का खर्च और अन्य जिम्मेदारियां पूरी करना मुश्किल हो रहा है.

बैठक भी रही बेनतीजा: विवाद को खत्म करने के लिए 17 सितंबर को परिवहन मंत्री पंकज सिंह व डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रदर्शनकारी चालकों के प्रतिनिधियों के साथ डीटीसी मुख्यालय में बैठक हुई.लेकिन इसमें वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी. दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि प्रदर्शनकारी चालक सीधे दिल्ली सरकार या डीटीसी के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि निजी एजेंसियों के माध्यम से बसों का संचालन करते हैं. इसलिए सरकार सीधे तौर पर उनका वेतन तय या बढ़ा नहीं सकती है. हालांकि सरकार ने नियमों के तहत निर्धारित भुगतान सुनिश्चित करने और अन्य मांगों पर कार्रवाई की बात कही. यही वह बिंदु है जहां पूरा विवाद अटका हुआ है.

बस हड़ताल की वजह से अन्य वाहनों पर बढ़ा दबाव (ETV Bharat)

बस बंद, यात्री परेशान और मेट्रो पर बढ़ा दबाव: डीटीसी बसों में नियमित 40 लाख से अधिक यात्री सफर करते हैं. हड़ताल का सबसे सीधा असर दिल्ली के आम यात्रियों पर पड़ रहा है. सुबह नौकरी, स्कूल-कॉलेज व कारोबार के लिए निकलने वाले यात्रियों को बस स्टॉप पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. डीटीसी की तरफ से सरकारी चालकों से पर्याप्त संख्या में बसें नहीं निकाली जा पा रही हैं. कई यात्रियों को बस नहीं मिलने पर ऑटो, ई-रिक्शा और कैब का सहारा लेना पड़ रहा है. जहां मेट्रो उपलब्ध है, वहां यात्रियों का दबाव बढ़ गया है. मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने के साथ कई यात्रियों को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए मेट्रो के बाद फिर ऑटो या ई-रिक्शा लेना पड़ रहा है. इस तरह एक सामान्य बस यात्रा कई लोगों के लिए अधिक महंगी और लंबी यात्रा में बदल गई है.यानी हड़ताल का असर केवल डीटीसी के डिपो या चालकों तक सीमित नहीं है. इसका सीधा असर दिल्ली की रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था व लाखों यात्रियों की आवाजाही पर पड़ रहा है.

हड़ताल व परेशानी पर अब सियासत भी हुई तेज: बस हड़ताल के लंबा खिंचने के साथ अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. शिवसेना (शिंदे गुट) पहले ही डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के समर्थन में है. अब आम आदमी पार्टी के नेताओं सौरभ भारद्वाज और कुलदीप कुमार ने भी भाजपा सरकार को घेरते हुए चालकों के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं. आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हड़ताल के कारण दिल्लीवासियों को परेशानी हो रही है और मेट्रो पर भी भारी दबाव पड़ा है. उन्होंने सरकार से चालकों की मांगों पर कार्रवाई करने व बस सेवा बहाल कराने की मांग की. सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है. उन्होंने दिल्ली में भाजपा की ‘चार इंजन’ वाली सरकार का उल्लेख करते हुए कहा कि एलजी व केंद्र भी भाजपा के पास हैं, इसलिए सरकार को इस मामले का समाधान करना चाहिए.

डीटीसी की ओर से सरकारी चालकों को उतारने की कोशिशों का भी विरोध (ETV Bharat)

कुलदीप कुमार ने उठाया 32,918 और 29,250 रुपये का मुद्दा: आम आदमी पार्टी से विधायक कुलदीप कुमार ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डीटीसी बसों में सफर करने वाला गरीब व मध्यम वर्ग इस हड़ताल से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है. उन्होंने परिवहन मंत्री के इस रुख पर सवाल उठाया कि हड़ताल कर रहे चालक डीटीसी के कर्मचारी नहीं हैं. कुलदीप कुमार ने वर्ष 2024 के घटनाक्रम का हवाला देते हुए दावा किया कि उस समय कंडक्टरों की मांगों को लेकर तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार की कैबिनेट बैठक कई घंटे चली थी और रात तक प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया था. कुलदीप कुमार का दावा है कि उस समय चालकों के लिए करीब 32,918 और परिचालकों के लिए 29,250 रुपये वेतन का प्रस्ताव भेजा गया था. उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार से उस प्रस्तावित फाइल को मंजूर करने की मांग की है. आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा के दबाव में एलजी व अधिकारियों ने इस फाइल को रोक दिया था.

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती हड़ताल समाप्त कराना है: फिलहाल दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती हड़ताल को समाप्त कर बस सेवा सामान्य करना है. सरकार व निजी एजेंसियों के बीच वेतन एवं सेवा शर्तों पर स्पष्ट समाधान निकलना जरूरी है, जबकि प्रदर्शनकारियों के लिए भी शांतिपूर्ण विरोध की सीमा बनाए रखना अहम है. एक तरफ हजारों चालक अपनी आय व सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ लाखों यात्री रोजाना बस सेवा पर निर्भर हैं. यदि हड़ताल लंबी चलती है तो इस्तीफे और बढ़ने की स्थिति में चालक उपलब्धता का संकट भी गहरा सकता है. दिल्ली की सड़कों पर खड़ी बसें फिलहाल सिर्फ एक हड़ताल की तस्वीर नहीं हैं. इनके पीछे वेतन, निजी एजेंसियों की भूमिका, सरकारी नियंत्रण, स्थायी व संविदा कर्मचारियों के बीच अंतर, चालक उपलब्धता, यात्री सुरक्षा व राजनीतिक टकराव—सभी सवाल एक साथ खड़े हैं. इनका समाधान केवल बसें सड़कों पर उतारने से नहीं, बल्कि चालक व एजेंसी व्यवस्था को लेकर स्पष्ट व मजबूत नीति से ही संभव होगा.

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