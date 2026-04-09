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दिल्ली में बस हादसों पर सख्ती!, स्किल व मेडिकल टेस्ट पास करने पर ही मिल सकेगी ड्राइविंग की जिम्मेदारी

दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से बस चालकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है.

दिल्ली में बस हादसों पर सख्ती!
दिल्ली में बस हादसों पर सख्ती! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 9, 2026 at 5:09 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से बस चालकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है. अब निजी कंपनियों के माध्यम से बस चलाने वाले चालकों को बिना परीक्षण के स्टीयरिंग थमाना संभव नहीं होगा. सभी निजी बस ऑपरेटरों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले चालकों को पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित स्किल टेस्ट और मेडिकल परीक्षण को पास करना अनिवार्य होगा.

इस टेस्ट में चालकों की ड्राइविंग क्षमता, सड़क सुरक्षा नियमों की समझ व व्यवहारिक दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा. स्किल टेस्ट में सफल होने के बाद ही चालकों का विस्तृत मेडिकल परीक्षण किया जाएगा. पूरी तरह फिट पाए जाने पर ही उन्हें बस चलाने की अनुमति मिलेगी.

दिल्ली में बस हादसों पर लगेगी रोक (ETV Bharat)

डीटीसी के डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर अमन देव चिकारा ने बताया कि,

ये व्यवस्था यात्रियों, राहगीरों व सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है. उन्होंने कहा कि बस संचालन को बेहतर बनाने व हादसों को कम करने के लिए विभाग गंभीरता से काम कर रहा है. आने वाले समय में निजी कंपनियां बस चलाने के लिए जिन चालकों को नियुक्त करेंगी, उन्हें डीटीसी के मेडिकल पैनल के सामने स्किल टेस्ट देना पड़ेगा.

स्किल व मेडिकल टेस्ट पास करना जरूरी

डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर ने ये भी स्पष्ट किया कि इस टेस्ट में चालक का अनुभव, ड्राइविंग कौशल व सड़क पर व्यवहार का आकलन किया जाएगा. यदि चालक इन मानकों पर खरा उतरता है, तभी उसका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा. मेडिकल में फिट पाए जाने के बाद ही उसे बस संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी.
यदि कोई चालक स्किल टेस्ट या मेडिकल परीक्षण में असफल रहता है, तो उसे बस चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. दोनों टेस्ट पास करने होंगे. डीटीसी अधिकारियों का मानना है कि इस नई प्रणाली से अनियंत्रित व लापरवाह ड्राइविंग पर अंकुश लगेगा.

निजी कंपनियों की हैं बसें खुद ही रखती हैं चालक

दिल्ली में 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) से बसों का संचालन हटाकर अब इसे पूरी तरह डीटीसी के अधीन किया जा रहा है. हालांकि, सड़कों पर चल रही अधिकतर बसें इलेक्ट्रिक हैं, जिन्हें बनाने वाली कंपनियां ही उनका संचालन कर रही हैं. ये कंपनियां अपने स्तर पर चालकों की नियुक्ति करती है, जबकि बसों में कंडक्टर डीटीसी का ही होता है. ऐसे में चालक चयन प्रक्रिया में सख्ती लाना बेहद जरूरी माना जा रहा है. हाल के वर्षों में कई ऐसे हादसे सामने आए हैं, जिनमें लापरवाही व अनुभव की कमी प्रमुख कारण रही है.

डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन बस हादसों को लेकर आरोप लगाती रही है कि निजी कंपनियां गैर अनुभवी चालक रख रही हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं. नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद है कि न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सड़क राहगीरों के लिए भी जोखिम कम होगा. परिवहन विभाग के इस कदम को सड़क सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. डीटीसी अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी ही इसे लागू किया जाएगा.

हाल के हुए बस हादसे

  • 15 मार्च 2026, रोहिणी सेक्टर-3: तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार युवक को कुचला मौके पर मौत.
  • 28 फरवरी 2026, बदरपुर बॉर्डर: बस की चपेट में आने से सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग की मौत.
  • 10 जनवरी 2026, द्वारका मोड़: अनियंत्रित क्लस्टर बस ने दो पैदल यात्रियों को टक्कर मारी, एक की मौत.
  • 22 दिसंबर 2025, करोल बाग: बस चालक की लापरवाही से साइकिल सवार की हुई मौत.
  • 5 नवंबर 2025, शाहदरा: ओवरस्पीड बस ने ऑटो को टक्कर मारी, एक महिला यात्री की मौत.

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