दिल्ली के रोहिणी में डीटीसी बस चालक की पीट-पीट कर हत्या, इस कारण से बढ़ा था विवाद

नई दिल्ली: दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, शनिवार देर रात अमन विहार थाना इलाके में एक डीटीसी बस चालक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. अमन विहार थाना अंतर्गत एक झगड़े के बारे में पुलिस को PCR कॉल मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि DTC बस के ड्राइवर और एक शादी के फंक्शन में आए कार चालक के बीच रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ था.

इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि कार ड्राइवर ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर डीटीसी चालक पर हमला कर दिया. एक राहगीर ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. घटना में उसे भी चोटें आई हैं. इसके बाद दोनों को संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से डीटीसी बस चालक को बाद में सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया. मृतक बस चालक की पहचान 27 वर्षीय विकास के रूप में की गई है. घटना की खबर सुनते ही परिवार शोक की लहर दौड़ गई.

परिजनों ने घटना के बारे में बताया (ETV Bharat)

पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड में कुल चार आरोपी शामिल थे. फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. वहीं अन्य तीन आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है. फरार आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अन्य सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.