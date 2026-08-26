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दिल्ली कैंट में DTC बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, दोनों चालक अस्पताल में भर्ती

दिल्ली के कैंटोनमेंट इलाके के थिरैया रेड लाइट के पास डीटीसी बस और डंपर की आपस में टक्कर, घायलों को मामूली चोट

दिल्ली के कैंटोनमेंट इलाके के थिरैया रेड लाइट के पास दो वाहन टकराए
दिल्ली के कैंटोनमेंट इलाके के थिरैया रेड लाइट के पास दो वाहन टकराए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 5:49 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली कैंट इलाके में बुधवार को डीटीसी बस और एक डंपर के बीच जोरदार टक्कर हो गई. ये सड़क हादसा दिल्ली कैंट फ्लाईओवर को पार करने के बाद लाल बत्ती के पास हुई. इस टक्कर के बाद इलाक में हड़कंप मच गया.

दिल्ली के कैंटोनमेंट इलाके में सड़क हादसा

बुधवार को दिल्ली के कैंटोनमेंट इलाके में डीटीसी बस और डंपर की आपस में टक्कर हो गई. इस टक्कर के कारण दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र में अफरा- तफरी मच गई. घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना दिल्ली कैंट फ्लाईओवर से धौला कुआं की ओर जाने वाले रास्ते पर लाल बत्ती के पास हुई है. हादसे में घायल दोनों चालकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे में किसी और के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक और जानकारी अभी सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

DTC बस और डंपर में जोरदार टक्कर ,मचा हड़कंप (ETV Bharat)

हादसे पर साउथ वेस्ट के डीसीपी ने दी जानकारी

इस पूरे मामले में साउथ वेस्ट के डीसीपी अमित गोयल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि आज, यानी 26 अगस्त को सुबह लगभग 8:23 बजे, दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन को एक PCR कॉल मिली. यह कॉल दिल्ली कैंट के थिरैया रेड लाइट के पास एक डंपर और DTC बस के बीच हुई टक्कर के बारे में थी. घायलों को DDU अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

"DTC बस में यात्रा कर रहे यात्री सुरक्षित पाए गए और किसी भी यात्री को चोट लगने या किसी अन्य तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है" ...अमित गोयल,डीसीपी साउथ वेस्ट

डंपर में सवार तीन लोगों को लगी मामूली चोट

जांच में पता चला कि डंपर में प्रीतम (26 साल, इटावा, उत्तर प्रदेश), सानोज (28 साल, नालंदा, बिहार) और रोशन (18 साल, नालंदा, बिहार) सवार थे. ये तीनों दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारी हैं और दुर्घटना के समय अपनी रोज़ाना की ड्यूटी पर थे. डंपर प्रीतम चला रहा था. दुर्घटना में प्रीतम और सानोज को मामूली चोटें आईं. DTC बस कश्मीरी सिंह (45 साल, सोनीपत, हरियाणा) चला रहे थे, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है .

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