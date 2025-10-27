ETV Bharat / state

DTC बस की टक्कर के बाद मंदिर में जा घुसी पीसीआर वैन, दर्दनाक हादसे में कई घायल

मंदिर के अंदर सो रहे दोनों युवक घायल घटना रविवार रात तकरीबन 1:45 बजे की है, जब एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने पुलिस की पीसीआर वैन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन पास के ही मंदिर में जा घुसी, जिससे मंदिर की दीवारें ढह गईं और अंदर सो रहे दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

मंदिर के पास खड़ी पुलिस की पीसीआर वैन को तेज रफ्तार डीटीसी बस ने जोरदार टक्कर मारी, टक्कर इतनी तेज थी कि बस मंदिर में जा घुसी, जिससे मंदिर का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और वहां सो रहे दो शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे की वजह से पीसीआर वैन की ड्राइवर सीट पर बैठे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. घायल को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है.

नई दिल्ली: दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार देर रात नंद नगरी थाना क्षेत्र के सुंदर नगरी स्थित गगन सिनेमा के सामने एक मंदिर के पास दर्दनाक हादसा हो गया.

एंबुलेंस नहीं आने से लोगों में नाराजगी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि मंदिर के आसपास अफरा-तफरी मच गई. टक्कर के बाद पीसीआर वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ. मंदिर में सो रहे दोनों लोगों को पुलिस ने अन्य लोगों की मदद से मलबे से बाहर निकाला और तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया. जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है.

चश्मदीदों ने कहा-'हादसा दर्दनाक, डीटीसी बस ड्राइवर करते हैं लापरवाही'

हादसे के वक्त वैन में मौजूद पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. चश्मादीदो के मुताबिक पुलिसकर्मी ड्राइवर सीट पर मौजूद थे, जबकि वैन ड्यूटी पर मंदिर के पास सड़क किनारे खड़ी थी. अचानक पीछे से आई डीटीसी बस ने तेज रफ्तार में टक्कर मारी और वैन सीधे मंदिर की दीवार से टकरा गई. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वैन और बस को जब्त कर लिया है. मौके से मिले शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर यह माना जा रहा है कि बस चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ.

हादसे के बाद मंदिर की दीवारे ढही (SOURCE: ETV BHARAT)

इस पूरे मामले में डीसीपी आशीष मिश्रा का कहना है कि आरोपी बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जारी है

इस हादसे में न केवल मंदिर की दीवारें टूट गईं, बल्कि वहां रखी धार्मिक सामग्री भी क्षतिग्रस्त हो गई. स्थानीय लोगों ने कहा कि रात में सड़क पर कई बार बसें तेज रफ्तार में निकलती हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है. उन्होंने मंदिर के मरम्मत की भी मांग की.

