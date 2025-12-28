DSSSB परीक्षाएं स्थगित, आयु सीमा बढ़ाने पर विचार, उम्मीदवारों को मिल सकती है बड़ी राहत
Published : December 28, 2025 at 11:25 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर है. दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) की आगामी परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं. इसकी वजह सरकार द्वारा आयु सीमा में बदलाव पर विचार किया जाना है. दिल्ली सरकार का कहना है कि जब तक आयु सीमा को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक डीएसएसएसबी की कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान लंबे समय तक डीएसएसएसबी के माध्यम से नियमित भर्तियां नहीं हुईं. इसका सीधा नुकसान उन उम्मीदवारों को हुआ, जो शिक्षक बनना चाहते थे. पढ़ाई पूरी करते-करते कई उम्मीदवारों की उम्र 24-25 वर्ष हो जाती है, जबकि शिक्षक भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित थी. ऐसे में बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी उम्र की वजह से परीक्षा देने से वंचित रह गए.
#WATCH | Delhi: On the DSSSB exam (Delhi Subordinate Services Selection Board), Delhi minister Ashish Sood says, " previous governments did not conduct the exams that are held through dsssb... due to the government's failure to conduct the exams, the age limit for appearing in the… pic.twitter.com/JR2bbIBu3P— ANI (@ANI) December 27, 2025