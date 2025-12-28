ETV Bharat / state

DSSSB परीक्षाएं स्थगित, आयु सीमा बढ़ाने पर विचार, उम्मीदवारों को मिल सकती है बड़ी राहत

नई दिल्ली: राजधानी में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर है. दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (DSSSB) की आगामी परीक्षाएं फिलहाल टाल दी गई हैं. इसकी वजह सरकार द्वारा आयु सीमा में बदलाव पर विचार किया जाना है. दिल्ली सरकार का कहना है कि जब तक आयु सीमा को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक डीएसएसएसबी की कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान लंबे समय तक डीएसएसएसबी के माध्यम से नियमित भर्तियां नहीं हुईं. इसका सीधा नुकसान उन उम्मीदवारों को हुआ, जो शिक्षक बनना चाहते थे. पढ़ाई पूरी करते-करते कई उम्मीदवारों की उम्र 24-25 वर्ष हो जाती है, जबकि शिक्षक भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित थी. ऐसे में बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी उम्र की वजह से परीक्षा देने से वंचित रह गए.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर भी देशभर में भर्ती नियमों में बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों के चलते कई उम्मीदवार आयु सीमा से बाहर हो गए थे. डीएसएसएसबी द्वारा मार्च में परीक्षा कराने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन सरकार ने इसे रोकने का फैसला लिया है. अब नई परीक्षा तिथि तभी घोषित की जाएगी, जब आयु सीमा में छूट को लेकर प्रावधान बना दिया जाएगा. डीएसएसएसबी परीक्षा की तिथियों को लेकर उम्मीदवारों में काफी नाराजगी थी. उम्मीदवारों का कहना है कि पिछली सरकार की गलत नीतियों और भ्रामक सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2025 की भर्ती अधिसूचना जारी की गई, जिससे नुकसान हुआ. मौजूदा सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी दिल्लीवासी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. बता दें कि इसी साल डीएसएसएसबी ने भर्ती नियमों में बदलाव करते हुए 2024 तक लागू आयु सीमा नियमों को संशोधित कर दिया था. साथ ही महिलाओं को मिलने वाली 10 वर्ष की विशेष आयु छूट भी खत्म कर दी गई थी. जनवरी में पीजीटी पदों के लिए भी आयु सीमा घटा दी गई थी, जिससे उम्मीदवारों में असंतोष बढ़ गया. अब दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने पुराने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि यदि आयु सीमा बढ़ाई जाती है तो इससे युवाओं के साथ-साथ गेस्ट टीचर्स को भी बड़ी राहत मिलेगी. उम्मीदवारों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही सकारात्मक फैसला लेकर उनके भविष्य को सुरक्षित करेगी.