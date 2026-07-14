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आरपीएफ जवानों की पिटाई से फटा डीएसएस के कान का पर्दा, आरोपियों के बर्खास्तगी की मांग... आज डीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन

आरपीएफ जवानों की पिटाई से फटा डीएसएस के कान का पर्दा. ( ईटीवी भारत )

आगरा: आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की दबंगई और मारपीट का विवाद सुर्खियों में हैं. मामला रेल मंत्रालय तक पहुंच गया है. आरपीएफ जवानों की मारपीट के शिकार उप स्टेशन अधीक्षक (डीएसएस) नरेंद्र सिंह चाहर के कान का पर्दा फट गया है. जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है. डीएसएस नरेंद्र चाहर ने जिला अस्पताल में कान की जांच कराई तो जिला अस्पताल के ईएनटी स्पेशलिस्ट की जांच में बाएं कान का पर्दा फटने (टायम्पेनिक मेम्ब्रेन लेसरेशन) की पुष्टि हुई है. जिस पर अब पीड़ित डीएसएस नरेंद्र चाहर ने इस मामले में दर्ज मुकदमे में धाराएं बढ़ाने के साथ ही आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. आरपीएफ जवानों की पिटाई से फटा डीएसएस के कान का पर्दा. (ईटीवी भारत) इसके साथ ही आरपीएफ जवान और डीएसएस की मारपीट के चलते अब एनसीआर रेलवे जीएम का दौरा टल गया है. इसके साथ मामला रेल मंत्रालय तक पहुंच गया है. बता दें कि रविवार को अमृतसर से विशाखापत्तनम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आकर रुकी थी. इसी दौरान एक महिला यात्री पेठा खरीदने को प्लेटफॉर्म पर उतरीं. खरीदारी में देरी होने पर ट्रेन चलने लगी. महिला यात्री ने दौड़कर ट्रेन पकड़ने का प्रयास किया तो जोखिम देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्टेशन उपाधीक्षक नरेंद्र सिंह चाहर ने गार्ड को सूचना देकर ट्रेन रुकवा दी. हालांकि, आरपीएफ कर्मियों ने चेन पुलिंग समझ कर महिला यात्री और उसके साथी को पकड लिया. डीएसएस नरेंद्र चाहर ने आरपीएफ कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरपीएफ कर्मी उनसे ही उलझ गए. गाली- गलौज के बाद आरपीएफ जवानों ने डीएसएस नरेंद्र चाहर की जमकर पिटाई की. उन्हें घसीट कर आरपीएफ पोस्ट ले गए. जहां पर हंगामा हुआ. विवाद के बाद रेलवे ने दो एएसआई समेत चार आरपीएफ कर्मियों को निलंबित कर दिया. इसके साथ ही डीएसएस की तहरीर पर जीआरपी आगरा कैंंट पर चारों आरपीएफ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरपीएफ जवानों की पिटाई से फटा डीएसएस के कान का पर्दा. (ईटीवी भारत)