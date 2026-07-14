आरपीएफ जवानों की पिटाई से फटा डीएसएस के कान का पर्दा, आरोपियों के बर्खास्तगी की मांग... आज डीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन
आरपीएफ जवानों की मारपीट के शिकार उपस्टेशन अधीक्षक नरेंद्र सिंह चाहर के कान का पर्दा फट गया है. जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 8:26 AM IST
आगरा: आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों की दबंगई और मारपीट का विवाद सुर्खियों में हैं. मामला रेल मंत्रालय तक पहुंच गया है. आरपीएफ जवानों की मारपीट के शिकार उप स्टेशन अधीक्षक (डीएसएस) नरेंद्र सिंह चाहर के कान का पर्दा फट गया है. जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है.
डीएसएस नरेंद्र चाहर ने जिला अस्पताल में कान की जांच कराई तो जिला अस्पताल के ईएनटी स्पेशलिस्ट की जांच में बाएं कान का पर्दा फटने (टायम्पेनिक मेम्ब्रेन लेसरेशन) की पुष्टि हुई है. जिस पर अब पीड़ित डीएसएस नरेंद्र चाहर ने इस मामले में दर्ज मुकदमे में धाराएं बढ़ाने के साथ ही आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.
इसके साथ ही आरपीएफ जवान और डीएसएस की मारपीट के चलते अब एनसीआर रेलवे जीएम का दौरा टल गया है. इसके साथ मामला रेल मंत्रालय तक पहुंच गया है.
बता दें कि रविवार को अमृतसर से विशाखापत्तनम जा रही हीराकुंड एक्सप्रेस आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आकर रुकी थी. इसी दौरान एक महिला यात्री पेठा खरीदने को प्लेटफॉर्म पर उतरीं. खरीदारी में देरी होने पर ट्रेन चलने लगी.
महिला यात्री ने दौड़कर ट्रेन पकड़ने का प्रयास किया तो जोखिम देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद स्टेशन उपाधीक्षक नरेंद्र सिंह चाहर ने गार्ड को सूचना देकर ट्रेन रुकवा दी. हालांकि, आरपीएफ कर्मियों ने चेन पुलिंग समझ कर महिला यात्री और उसके साथी को पकड लिया.
डीएसएस नरेंद्र चाहर ने आरपीएफ कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरपीएफ कर्मी उनसे ही उलझ गए. गाली- गलौज के बाद आरपीएफ जवानों ने डीएसएस नरेंद्र चाहर की जमकर पिटाई की. उन्हें घसीट कर आरपीएफ पोस्ट ले गए. जहां पर हंगामा हुआ. विवाद के बाद रेलवे ने दो एएसआई समेत चार आरपीएफ कर्मियों को निलंबित कर दिया. इसके साथ ही डीएसएस की तहरीर पर जीआरपी आगरा कैंंट पर चारों आरपीएफ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.
ईएनटी विशेषज्ञ ने जांच रिपोर्ट दी
पीड़ित डीएसएस नरेंद्र चाहर ने बताया कि मेरे कान में दर्द हो रहा था. जिस पर जिला अस्पताल में गया. जहां पर जिला अस्पताल के वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉ. अतुल जैन ने कान देखा. इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट दी. जिसमें मेरे बाएं कान का पर्दा फट गया है. रिपोर्ट में कान में सूजन, रक्तस्त्राव और किसी कठोर एवं कुंद वस्तु से चोट लगने का उल्लेख है. जिससे सुनने की क्षमता प्रभावित होने के भी संकेत हैं. रिपोर्ट में चोट की प्रकृति मूल मेडिकल रिपोर्ट के अनुरूप बताकर चार सप्ताह बाद दोबारा जांच कराने की सलाह दी गई है.
कमेटी ने जांच की शुरू
आगरा कैंट स्टेशन पर हुए विवाद, मारपीट और हंगामा के बाद मामले की जांच कर रही कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. रेलवे प्रशासन की गठित तीन सदस्यीय समिति ने मामले की जांच को लेकर स्टेशन निदेशक संतोष त्रिपाठी, अधीक्षक प्रवेंद्र प्रकाश, उप स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र सिंह चाहर समेत अन्य लोगों के बयान लिए हैं.
जांच कमेटी को दिए बयानों में बाहरी व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी और उनके बताए गए हैं. जिन्होंने मारपीट में आरपीएफ कर्मियों का साथ दिया था.
इसके साथ ही जांच कमेटी ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज देखकर डीवीआर कब्जे में ले ली. इसके साथ ही पीड़ित डीएसएस नरेंद्र चाहर ने जांच कमेटी को साक्ष्य के रूप में मोबाइल क्लिपिंग उपलब्ध कराई हैं.
इस बारे में आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि कमेटी ने जांच शुरू कर दी है. जैसे ही जांच रिपोर्ट मिलेगी. वैसे ही इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी आगे की विभागीय कार्रवाई करेंगे.
आरोपियों की बर्खास्तगी की मांग
आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर डीएसएस नरेंद्र चाहर के साथ मारपीट को लेकर रेलवे कर्मचारियों में आक्रोश है. कर्मचारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग की. कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. इसके साथ ही ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को डीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा. ये जानकारी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शरत चंद पुरोहित ने दी.
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