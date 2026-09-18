6415 विद्यार्थियों को मिलेगी डिग्रियां, 142 को गोल्ड मेडल: 24 सितंबर को डीएसपीएमयू का तीसरा दीक्षांत समारोह
डीएसपीएमयू का दीक्षांत समारोह 24 सितंबर को है. इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 18, 2026 at 5:33 PM IST
रांचीः डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह 24 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. समारोह में 2024-2026 बैच के स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने समारोह की तैयारियां तेज कर दी हैं.
6415 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी
डीएसपीएमयू के कुलपति प्रो. राजीव मनोहर ने बताया कि इस बार कुल 6,415 विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी. इनमें 3,065 छात्र और 3,350 छात्राएं शामिल हैं. विश्वविद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को समय पर डिग्रियां उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. इसके लिए समारोह से जुड़ी सभी तैयारियां निर्धारित समय पर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है.
142 विद्यार्थियों को मिलेगा गोल्ड मेडल
दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर 142 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा. इनमें 93 छात्राएं और 49 छात्र शामिल हैं. गोल्ड मेडल पाने वाले विद्यार्थियों की सूची भी विश्वविद्यालय की ओर से तैयार की जा रही है.
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है. इस दौरान यूजी और पीजी पाठ्यक्रम पूरा करने वाले विद्यार्थियों को औपचारिक रूप से डिग्रियां प्रदान की जाएंगी. समारोह में विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और अन्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे.
डॉ. राकेश को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी
इस वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की ओर से डॉ. राकेश मोहन को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी. डॉ. राकेश मोहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं. विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें मानद उपाधि दिए जाने की घोषणा की गई है.
विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि दीक्षांत समारोह को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के लिए तैयारियां चल रही हैं. विद्यार्थियों को डिग्रियां और गोल्ड मेडल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है.
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