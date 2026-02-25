ETV Bharat / state

डीएसपीएमयू कर्मियों का पेन डाउन स्ट्राइक, विश्वविद्यालय का कामकाज ठप

डीएसपीएमयू के कर्मी पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं. वे एमएससीपी लाभ बहाली की मांग कर रहे हैं.

डीएसपीएमयू कर्मियों का पेन डाउन स्ट्राइक
ETV Bharat Jharkhand Team

February 25, 2026

February 25, 2026

रिपोर्ट: चंदन भट्टाचार्य

रांची : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) में पिछले कई दिनों से शिक्षक व गैर-शैक्षणिक कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं. एमएसईपी को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया है. हड़ताल का सीधा असर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों पर पड़ रहा है.

कर्मचारियों का कहना है कि अप्रैल 2025 से एमएसईपी का लाभ बंद कर दिया गया, जिससे न सिर्फ वेतन संबंधी विसंगतियां पैदा हुईं, बल्कि पदोन्नति (प्रमोशन) समेत कई सेवा लाभ भी प्रभावित हुए हैं. उनका आरोप है कि इस निर्णय के बाद से कई मामलों में फाइलें अटक गई हैं और कर्मचारियों को आर्थिक व प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

पेन डाउन स्ट्राइक के कारण विश्वविद्यालय में परीक्षा, परिणाम प्रकाशन, प्रमाणपत्र निर्गत करने, नामांकन प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं. छात्रों को भी जरूरी दस्तावेज और शैक्षणिक सेवाएं समय पर नहीं मिल पा रही हैं. कई विभागों में नियमित कार्यालयी कामकाज बाधित है, जिससे अकादमिक कैलेंडर पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के सचिव रोहित सिंह ने कहा कि एमएससीपी लाभ बहाली उनकी प्रमुख मांग है और जब तक इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्यपाल (कुलाधिपति) को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है. रोहित सिंह ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

कर्मचारियों का यह भी कहना है कि विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं होने के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. उनका आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट दिशा-निर्देश के अभाव में समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है. स्थायी नेतृत्व के अभाव को वे वर्तमान संकट की एक बड़ी वजह मान रहे हैं.

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. मामले पर विचार-विमर्श जारी है. इस बीच छात्र-छात्राओं और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है कि यदि हड़ताल लंबी चली तो शैक्षणिक सत्र और परीक्षाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है.

डीएसपीएमयू में जारी यह गतिरोध अब समाधान की प्रतीक्षा में है. कर्मचारी एमएसपी लाभ की बहाली और सेवा संबंधी विसंगतियों के निराकरण की मांग पर अड़े हैं, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

