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ऑनलाइन गतिविधियों में डीएसपीएमयू की अलग पहचान, 98 फीसदी काम डिजिटल

डीएसपीएमयू ऑनलाइन गतिविधियों के मामले में अपनी अलग पहचान बना रहा है. यहां 98 फीसदी काम ऑनलाइन होता है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 2:40 PM IST

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रांची: आरयू से अलग होकर अस्तित्व में आया डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) ऑनलाइन गतिविधियों के मामले में राज्यभर में अपनी अलग पहचान बना रहा है. विश्वविद्यालय की करीब 98 फीसदी शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियां अब ऑनलाइन माध्यम से संचालित हो रही हैं. नामांकन, रजिस्ट्रेशन और परीक्षा आवेदन से लेकर परिणाम और डिग्री के लिए आवेदन तक की प्रक्रिया को डिजिटल किया जा चुका है. वहीं, कॉपी चेकिंग समेत कई अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा रही हैं.

विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है

विश्वविद्यालय की डिजिटल व्यवस्था की खास बात यह है कि यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं. ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था किसी चुनौती से कम नहीं है. इसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में ही ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन और अन्य डिजिटल प्रक्रियाओं की जानकारी देने के साथ अतिरिक्त कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि वे डिजिटल व्यवस्था का आसानी से इस्तेमाल कर सकें.

जानकारी देते डीएसपीएमयू के डीएसडब्ल्यू (Etv Bharat)

डिग्री वितरण को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना

विश्वविद्यालय में ऑथेंटिकेशन के साथ ऑनलाइन डिग्री उपलब्ध कराने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है. हालांकि, ऑनलाइन डिग्री में सुरक्षा और प्रमाणिकता से जुड़े कई पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है. इसके लिए तकनीकी टीम का गठन किया जाएगा. टीम की निगरानी में डिग्री के डिजिटल ऑथेंटिकेशन और वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

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विश्वविद्यालय परिसर में छात्र और छात्राएं (Etv Bharat)

कर्मचारियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर भी जोर

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत जारी डिजिटल शिक्षा और प्रशासन से जुड़ी गाइडलाइन को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. ऑनलाइन व्यवस्था का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ विद्यार्थियों और कर्मचारियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है.

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विद्यार्थियों को पढ़ाते अध्यापक (Etv Bharat)

डीएसपीएमयू के डीएसडब्ल्यू सर्वोत्तम कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय लगातार डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विश्वविद्यालय को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की तैयारी है. इसके लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है और जरूरी तकनीकी ढांचे को विकसित किया जा रहा है.

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विद्यार्थियों को पढ़ाते अध्यापक (Etv Bharat)

पेपरलेस और डिजिटल बनाना उद्देश्य

इस तरह डीएसपीएमयू न केवल नामांकन और परीक्षा जैसी पारंपरिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बना रहा है, बल्कि कॉपी मूल्यांकन, प्रमाणपत्र और डिग्री जैसी व्यवस्थाओं को भी ऑनलाइन करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से दक्ष बनाने की पहल के साथ विश्वविद्यालय का लक्ष्य आने वाले समय में लगभग पूरी व्यवस्था को पेपरलेस और डिजिटल बनाना है.

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