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ऑनलाइन गतिविधियों में डीएसपीएमयू की अलग पहचान, 98 फीसदी काम डिजिटल

रांची: आरयू से अलग होकर अस्तित्व में आया डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) ऑनलाइन गतिविधियों के मामले में राज्यभर में अपनी अलग पहचान बना रहा है. विश्वविद्यालय की करीब 98 फीसदी शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियां अब ऑनलाइन माध्यम से संचालित हो रही हैं. नामांकन, रजिस्ट्रेशन और परीक्षा आवेदन से लेकर परिणाम और डिग्री के लिए आवेदन तक की प्रक्रिया को डिजिटल किया जा चुका है. वहीं, कॉपी चेकिंग समेत कई अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा रही हैं.

विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है

विश्वविद्यालय की डिजिटल व्यवस्था की खास बात यह है कि यहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं. ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था किसी चुनौती से कम नहीं है. इसे ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में ही ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन और अन्य डिजिटल प्रक्रियाओं की जानकारी देने के साथ अतिरिक्त कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि वे डिजिटल व्यवस्था का आसानी से इस्तेमाल कर सकें.

जानकारी देते डीएसपीएमयू के डीएसडब्ल्यू (Etv Bharat)

डिग्री वितरण को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना

विश्वविद्यालय में ऑथेंटिकेशन के साथ ऑनलाइन डिग्री उपलब्ध कराने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है. हालांकि, ऑनलाइन डिग्री में सुरक्षा और प्रमाणिकता से जुड़े कई पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है. इसके लिए तकनीकी टीम का गठन किया जाएगा. टीम की निगरानी में डिग्री के डिजिटल ऑथेंटिकेशन और वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.