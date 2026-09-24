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DSPMU का तीसरा दीक्षांत समारोह: 142 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 6415 विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्री

मानद उपाधी देते राज्यपाल ( ETV Bharat )