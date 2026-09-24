DSPMU का तीसरा दीक्षांत समारोह: 142 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 6415 विद्यार्थियों को प्रदान की गई डिग्री
डीएसपीएमयू के तीसरे दीक्षांत समारोह में 142 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिला. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 24, 2026 at 3:35 PM IST
रांची: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) का तीसरा दीक्षांत समारोह गुरुवार को मोरहाबादी स्थित रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आयोजित हुआ. समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने दीक्षांत समारोह की शोभायात्रा में भी हिस्सा लिया. समारोह में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को सम्मानित करते हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल प्रदान किए गए.
142 विद्यार्थियों को मिला गोल्ड
समारोह में कुल 6415 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई. इनमें 3065 छात्र और 3350 छात्राएं शामिल हैं. वहीं विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 142 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया. इनमें 93 छात्राएं और 49 छात्र शामिल हैं. इसके अलावा 20 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री भी प्रदान की गई.
हड़िया पर शोध करने वाली सुकन्या हेंब्रम को मिली पीएचडी की उपाधि
दीक्षांत समारोह में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थियों में सुकन्या हेंब्रम भी शामिल रहीं. उन्होंने झारखंड की पारंपरिक हड़िया को अपने शोध का विषय बनाया. उन्होंने बताया कि झारखंड के जनजातीय समाज में हड़िया का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है. शोध में हड़िया के पूजन और प्रार्थना में चढ़ाए जाने, इससे जुड़ी मान्यताओं और इसके पारंपरिक महत्व को समझने का प्रयास किया गया है. इसके साथ ही हड़िया के गुणों और झारखंड के सामाजिक जीवन में इसकी भूमिका को लेकर भी अध्ययन किया गया. सुकन्या हेंब्रम को इस शोध के लिए आज दीक्षांत समारोह में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई. हड़िया जैसे स्थानीय और पारंपरिक विषय पर शोध को समारोह में मिली उपाधि ने विशेष पहचान दी.
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य को मानद उपाधि
समारोह में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉ. राकेश मोहन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने दीक्षांत भाषण दिया. विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार उन्हें मानद डी.लिट. की उपाधि प्रदान की गई. राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें यह मानद उपाधि प्रदान की.
राज्यपाल बोले- शिक्षा के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है
राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का प्रतीक है. उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग समाज एवं राष्ट्र के विकास में करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि डिग्री के साथ विद्यार्थियों की जिम्मेदारी भी बढ़ती है और उन्हें अपने ज्ञान, कौशल एवं मूल्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए.
डॉ. राकेश मोहन ने कहा- ज्ञान को समाज के काम में लगाएं
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ. राकेश मोहन ने दीक्षांत भाषण में विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से प्राप्त शिक्षा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखना चाहिए. ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल समाज तथा देश के विकास में किया जाना चाहिए.
गोल्ड मेडलिस्ट बोले- शिक्षकों और परिवार का रहा सहयोग
गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए समारोह का सबसे खास पल रहा. स्वर्ण पदक हासिल करने वाले विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इसके पीछे लगातार मेहनत के साथ शिक्षकों और परिवार का सहयोग रहा. विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अभिभावकों और परिवार के सदस्यों को दिया.
कुलपति के कार्यकाल का पहला दीक्षांत समारोह
कुलपति प्रो. राजीव मनोहर के कार्यकाल में यह पहला दीक्षांत समारोह रहा. समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थीं. इस दीक्षांत समारोह में सत्र 2024-26 के पीजी विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया. परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया समय पर पूरी करने में विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण रही. समारोह के दौरान विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में उत्साह का माहौल रहा. डिग्री और स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों ने इसे अपनी शैक्षणिक यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.
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