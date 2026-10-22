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भोपाल पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस अधीक्षकों के कार्यभार में फेरबदल, 18 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

भोपाल पुलिस मुख्यालय (सांकेतिक तस्वीर) ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षकों (DSP) के कार्यभार में फेरबदल किया गया है. पुलिस महानिदेशक के आदेश पर जारी कार्य आवंटन सूची में अधिकारियों को अलग-अलग शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है. गुरुवार को इसका आदेश जारी किया गया है.

भोपाल पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस अधीक्षकों के कार्यभार में फेरबदल कर दिया गया. 18 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिल गयी है अब. इसके तहत अधिकारियों को प्रशासन, साइबर, लेखा, शिकायत, पुलिस सुधार, महिला सुरक्षा, विशेष शाखा, एससीआरबी और अन्य विभागों में कार्यभार आवंटित किया गया है.