ETV Bharat / state

ये तो भारी मिस्टेक हो गया? बिहार के एक DSP का दो जिलों में एक साथ पोस्टिंग! उठे सवाल

कहां ज्वाइन करेंगे SDPO पंकज सिंह ( ETV Bharat )

पटना : बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से शनिवार को बड़ी संख्या में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया गया. जारी अधिसूचना में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. हालांकि, इसी सूची में एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने गृह विभाग की ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अधिसूचना में एक ही अधिकारी का नाम दो अलग-अलग क्रमांक पर दर्ज है और दोनों जगह उनकी नई तैनाती अलग-अलग बताई गई है. एक अधिकारी का दो जिलों में तबादला : दरअसल, ट्रांसफर-पोस्टिंग की सूची में क्रमांक संख्या 19 पर जमुई निवासी प्रोमोटेड डीएसपी पंकज कुमार सिंह का नाम दर्ज है. सूची के मुताबिक उनकी पूर्व तैनाती बक्सर जिले में पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय के पद पर थी. गृह विभाग की ओर से उन्हें बक्सर से स्थानांतरित करते हुए सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज पुलिस अनुमंडल का एसडीपीओ बनाया गया है. विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट (ETV Bharat) सहरसा और सुपौल में एकसाथ तैनाती : अब इसी अधिसूचना में आगे बढ़ने पर क्रमांक संख्या 25 में भी पंकज कुमार सिंह का नाम दिखाई देता है. यहां भी उनकी पूर्व तैनाती बक्सर जिले में पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय ही बताई गई है. लेकिन इस बार उनकी नई पोस्टिंग सहरसा सदर पुलिस अनुमंडल के एसडीपीओ के तौर पर की गई है.