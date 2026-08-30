ये तो भारी मिस्टेक हो गया? बिहार के एक DSP का दो जिलों में एक साथ पोस्टिंग! उठे सवाल
बिहार में एक पुलिस अधिकारी को दो जिलों में एक साथ ट्रांसफर-पोस्टिंग की गई है. सवाल ये है कि वो ज्वाइन कहां करेंगे? रिपोर्ट-राजीव रंजन
Published : August 30, 2026 at 6:56 PM IST
पटना : बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से शनिवार को बड़ी संख्या में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया गया. जारी अधिसूचना में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. हालांकि, इसी सूची में एक ऐसी चूक सामने आई है, जिसने गृह विभाग की ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अधिसूचना में एक ही अधिकारी का नाम दो अलग-अलग क्रमांक पर दर्ज है और दोनों जगह उनकी नई तैनाती अलग-अलग बताई गई है.
एक अधिकारी का दो जिलों में तबादला : दरअसल, ट्रांसफर-पोस्टिंग की सूची में क्रमांक संख्या 19 पर जमुई निवासी प्रोमोटेड डीएसपी पंकज कुमार सिंह का नाम दर्ज है. सूची के मुताबिक उनकी पूर्व तैनाती बक्सर जिले में पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय के पद पर थी. गृह विभाग की ओर से उन्हें बक्सर से स्थानांतरित करते हुए सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज पुलिस अनुमंडल का एसडीपीओ बनाया गया है.
सहरसा और सुपौल में एकसाथ तैनाती : अब इसी अधिसूचना में आगे बढ़ने पर क्रमांक संख्या 25 में भी पंकज कुमार सिंह का नाम दिखाई देता है. यहां भी उनकी पूर्व तैनाती बक्सर जिले में पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय ही बताई गई है. लेकिन इस बार उनकी नई पोस्टिंग सहरसा सदर पुलिस अनुमंडल के एसडीपीओ के तौर पर की गई है.
कहां ज्वाइन करेंगे DSP साहब ? : यानी एक ही अधिकारी को एक ही आदेश में दो अलग-अलग पुलिस अनुमंडलों का एसडीपीओ बनाया गया है. एक तरफ उन्हें सुपौल के त्रिवेणीगंज की जिम्मेदारी दी गई है, तो दूसरी तरफ सहरसा सदर का एसडीपीओ बनाया गया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंकज कुमार सिंह आखिर जाएंगे कहां? क्या वे त्रिवेणीगंज के एसडीपीओ के रूप में योगदान देंगे या फिर सहरसा सदर के एसडीपीओ के पद पर जाएंगे?
क्या ये मिस्टेक है? : यह मामला महज टाइपिंग की गलती है या ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया में किसी स्तर पर गंभीर चूक हुई है, यह तो विभागीय स्तर पर स्पष्ट होगा. लेकिन एक ही अधिकारी का नाम दो स्थानों पर दर्ज होने से अधिसूचना की शुद्धता पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं.
चर्चा का विषय बना तबादला : खास बात यह है कि पुलिस विभाग में अधिकारियों की पोस्टिंग प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है. ऐसे में एक अधिकारी को एक ही समय में दो अलग-अलग स्थानों पर तैनाती दिए जाने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. अब देखना होगा कि गृह विभाग इस विसंगति को किस तरह स्पष्ट करता है और क्या इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है. फिलहाल ट्रांसफर-पोस्टिंग की सूची में सामने आई यह गड़बड़ी पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है.
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