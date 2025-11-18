ETV Bharat / state

सिवनी हवाला लूट कांड: डीएसपी पंकज मिश्रा समेत 4 गिरफ्तार, कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा

इन सभी आरोपियों को मंगलवार को सिवनी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 20 नवंबर तक के लिए पुलिस रिमांड पर एसआईटी को सौंप दिया. इस दौरान एसआईटी उनसे गहन पूछताछ कर लूट के नेटवर्क, पैसे की बंदरबांट और अन्य संलिप्त अधिकारियों/व्यक्तियों की जानकारी जुटाएगी.

क्राइम ब्रांच की टीम ने जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें डीएसपी पंकज मिश्रा, जबलपुर क्राइम ब्रांच में पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रदीप सोनी (प्रमोद सोनी), सीएसपी पूजा पांडे का रिश्तेदार वीरेंद्र दीक्षित और कटनी निवासी कारोबारी/मुखबिर पंजू गिरी गोस्वामी शामिल हैं.

सिवनी: सिवनी में हुए बहुचर्चित ₹2.96 करोड़ के हवाला लूट कांड की जांच में मंगलवार को एक और बड़ी कार्रवाई हुई है. जबलपुर क्राइम ब्रांच और सिवनी पुलिस की संयुक्त विशेष जांच टीम (SIT) ने बालाघाट हॉक फोर्स में पदस्थ डीएसपी (SDOP) पंकज मिश्रा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में पहले से ही निलंबित सीएसपी (तत्कालीन एसडीओपी) पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मी जेल में हैं.

जांच में सामने आया है कि डीएसपी पंकज मिश्रा ने ही लूट की पूरी साजिश की नींव रखी थी. 8-9 अक्टूबर की दरमियानी रात जबलपुर क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक प्रदीप सोनी को मुखबिर पंजू गोस्वामी से यह सूचना मिली कि 2.96 करोड़ रुपये की हवाला राशि सिवनी, नागपुर और जालना के रास्ते ले जाई जा रही है. प्रदीप सोनी ने यह जानकारी तुरंत अपने पूर्व सहकर्मी डीएसपी पंकज मिश्रा को दी.

डीएसपी पंकज मिश्रा ने ही यह सूचना अपने बैचमेट और तत्कालीन सिवनी सीएसपी (SDOP) पूजा पांडे तक पहुंचाई. जिसके आधार पर पूजा पांडे ने अपनी टीम के साथ NH-44 पर सीलादेही बाईपास के पास हवाला कारोबारी की कार को रोककर कथित तौर पर 2.96 करोड़ रुपये की रकम को जब्त किया. आरोप है कि जब्त की गई रकम की पूरी जब्ती नहीं दिखाई गई और पुलिसकर्मियों ने लगभग 1.47 करोड़ रुपये की लूट कर ली. इस बंदरबांट में वीरेंद्र दीक्षित की संलिप्तता भी सामने आई है.

ये है पूरा मामला, मुख्यमंत्री ने मामले में सख्त कार्रवाई के दिए हैं निर्देश

यह हाईप्रोफाइल मामला 9 अक्टूबर, 2025 को सामने आया, जब सिवनी पुलिस ने एक कार को रोककर हवाला के पैसे जब्त किए. इस दौरान कुल 2.96 करोड़ रुपये रुपये होने का दावा किया गया, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में केवल 1.47 करोड़ की जब्ती दिखाई गई. हवाला कारोबारी ने जब पुलिस के आला अफसरों से 2.96 करोड़ की लूट की शिकायत की, तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया.

मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पहले चरण की गिरफ्तारी में सीएसपी पूजा पांडे समेत टीआई अर्पित भैरम और 9 अन्य पुलिसकर्मियों पर डकैती की धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

एसआईटी टीम हुई नियुक्त

मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर क्राइम ब्रांच के एएसपी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया. जिसने इस पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए डीएसपी पंकज मिश्रा, प्रधान आरक्षक प्रदीप सोनी और अन्य को गिरफ्तार किया है. एएसपी (क्राइम ब्रांच) जितेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जाएगी ताकि हवाला कांड की पूरी जानकारी मिल सके. और रकम की बंदरबांट में शामिल हर व्यक्ति को कानून के कटघरे में लाया जा सके.