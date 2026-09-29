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डीएसपी बने नरेंद्र सिंह की सड़क में दर्दनाक मौत, परिवार में पसरा मातम

नरेंद्र सिंह अपनी कार से जा रहे थे. इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक ट्रक से जा टकराई.

डीएसपी बने नरेंद्र सिंह की सड़क में दर्दनाक मौत
डीएसपी बने नरेंद्र सिंह की सड़क में दर्दनाक मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 11:41 AM IST

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इटावा: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को हुए भीषण सड़क हो गया. इटावा में हुए इस दर्दनाक हादसे में गंभीर रूप से घायल 55 वर्षीय डीएसपी नरेंद्र सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह अपनी कार से जा रहे थे. इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक ट्रक से जा टकराई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसके कई हिस्से एक्सप्रेस-वे पर बिखर गए. हादसे के बाद डीएसपी नरेंद्र सिंह और उनके गनर कॉन्स्टेबल योगेंद्र सिंह कार के अंदर फंस गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद कार के दरवाजे काटकर दोनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान नरेंद्र सिंह की जिंदगी की जंग खत्म हो गई.

एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव (Video Credit: ETV Bharat)

6 भाइयों में सबसे छोटे थे नरेंद्र सिंह: नरेंद्र सिंह मूल रूप से नोएडा के सेक्टर-49 स्थित बरौला गांव के रहने वाले थे. उनके चचेरे भाई कर्मवीर सिंह के मुताबिक, परिवार फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रह रहा है. नरेंद्र सिंह छह भाइयों में सबसे छोटे थे. उनके दो भाई ग्रेटर नोएडा में, जबकि चार भाई नोएडा में अपने परिवार के साथ रहते हैं.


6 महीने पहले ही मिला था DSP का प्रमोशन: नरेंद्र सिंह के परिवार के लिए यह हादसा इसलिए भी ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि करीब छह महीने पहले ही उनका DSP पद पर प्रमोशन हुआ था. नई जिम्मेदारी संभालने के कुछ ही महीनों बाद उनकी असमय मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया.

पीछे छोड़ गए पत्नी, बेटा और दो बेटियां: नरेंद्र सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी ने हाल ही में MBBS की पढ़ाई पूरी की है, जबकि छोटी बेटी ने 12वीं पास की है और अब कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रही है. उनका बेटा अभी महज करीब पांच साल का है.

एक तरफ परिवार ने नरेंद्र सिंह को खो दिया, तो दूसरी तरफ एक छोटी उम्र के बेटे, दो बेटियों और पत्नी के सामने जिंदगी की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. एक सड़क हादसे ने परिवार के उस सदस्य को हमेशा के लिए छीन लिया, जिसने हाल ही में अपने करियर में एक नई जिम्मेदारी हासिल की थी. DSP नरेंद्र सिंह की मौत की खबर से परिवार, रिश्तेदारों और परिचितों के बीच शोक का माहौल है.

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