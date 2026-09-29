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डीएसपी बने नरेंद्र सिंह की सड़क में दर्दनाक मौत, परिवार में पसरा मातम

डीएसपी बने नरेंद्र सिंह की सड़क में दर्दनाक मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को हुए भीषण सड़क हो गया. इटावा में हुए इस दर्दनाक हादसे में गंभीर रूप से घायल 55 वर्षीय डीएसपी नरेंद्र सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह अपनी कार से जा रहे थे. इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक ट्रक से जा टकराई.