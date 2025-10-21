भाजपा महामंत्री के साथ मारपीट का मामला, अब डीएसपी को किया एपीओ
भोपालगढ़ में भाजपा पदाधिकारी के साथ मारपीट के मामले में पहले दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है.
Published : October 21, 2025 at 8:28 PM IST
जोधपुर: भोपालगढ़ में भाजपा के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा के साथ पुलिस द्वारा मारपीट कर डिटेन करने के मामले में सरकार ने भोपालगढ़ वृत्ताधिकारी भूराराम खिलेरी को एपीओ कर दिया है. इस दौरान उनका मुख्यालय जयपुर में रखा गया है. इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया जा चुका है. इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है कि यदि पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता को बिना कारण परेशान किया गया तो सरकार बख्शेगी नहीं.
भाजपा जोधपुर देहात जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने बताया कि कुछ दिनों पहले भोपालगढ़ मंडल के महामंत्री हेमंत शर्मा द्वारा फेसबुक पर पुलिस को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी. इस पर पुलिस ने शुक्रवार रात को उन्हें घर से उठाया और थाने में मारपीट की. इसको लेकर एतराज जताया गया था. पहले एएसआई गोविंदराम और हेड कांस्टेबल दिलीप को हटाया गया था. पूरे प्रकरण की शिकायत मुख्यमंत्री तक की गई और डिप्टी एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. इसके बाद पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने उन्हें एपीओ कर दिया.
पढ़ें: फेसबुक पोस्ट के कारण भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ा, जेल में रखा, ASI सहित 2 पर कार्रवाई
थाने में भाटी ने पुलिस को खुनाई थी खरी-खोटी: इस घटना को लेकर जिलाध्यक्ष भाटी शनिवार को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ भोपालगढ़ थाने गए थे. उन्होंने वहां गहरी नाराजगी जताई और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि वह यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे. भाटी की नाराजगी को देखते हुए एसपी नारायण टोगस ने एडिशनल एसपी भोपाल सिंह को थाने में भेजा था. वहां भाटी ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई. इसके बाद दो पुलिस कर्मियों को थाने से हटाया गया. भाजपा नेताओं ने डिप्टी एसपी पर आरोप लगाया था कि वह उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं.