भाजपा महामंत्री के साथ मारपीट का मामला, अब डीएसपी को किया एपीओ

जोधपुर: भोपालगढ़ में भाजपा के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा के साथ पुलिस द्वारा मारपीट कर डिटेन करने के मामले में सरकार ने भोपालगढ़ वृत्ताधिकारी भूराराम खिलेरी को एपीओ कर दिया है. इस दौरान उनका मुख्यालय जयपुर में रखा गया है. इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया जा चुका है. इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है कि यदि पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता को बिना कारण परेशान किया गया तो सरकार बख्शेगी नहीं.

भाजपा जोधपुर देहात जिलाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने बताया कि कुछ दिनों पहले भोपालगढ़ मंडल के महामंत्री हेमंत शर्मा द्वारा फेसबुक पर पुलिस को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी. इस पर पुलिस ने शुक्रवार रात को उन्हें घर से उठाया और थाने में मारपीट की. इसको लेकर एतराज जताया गया था. पहले एएसआई गोविंदराम और हेड कांस्टेबल दिलीप को हटाया गया था. पूरे प्रकरण की शिकायत मुख्यमंत्री तक की गई और डिप्टी एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. इसके बाद पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने उन्हें एपीओ कर दिया.