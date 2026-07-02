भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के आरोपी DSP को नई जिम्मेदारी, तबादले पर उठे सवाल
बिहार में 53 DSP का तबादला, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी राजेश कुमार शर्मा को मद्यनिषेध विभाग में नई जिम्मेदारी. पढ़ें खबर-
Published : July 2, 2026 at 11:16 AM IST
पटना: बिहार सरकार की ओर से बुधवार को जारी तबादला सूची में 53 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है. इस सूची में एक ऐसा नाम शामिल है जिसने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है. भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में आरोपी तत्कालीन जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को मद्यनिषेध विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
विवादों में घिरे अधिकारी की नई पोस्टिंग: राजेश कुमार शर्मा के तबादले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि हत्या जैसे गंभीर आरोपों की जांच लंबित रहने के बावजूद उन्हें नई जिम्मेदारी देना उचित है या नहीं. भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में उनके खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है और जांच अभी भी जारी है.
पुलिस मुख्यालय से संबद्ध थे अधिकारी: इस मामले में नाम सामने आने के बाद राजेश कुमार शर्मा को पहले पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया था. इसके बावजूद सरकार ने उन्हें मद्यनिषेध विभाग में पदस्थापित कर दिया है. इस फैसले ने पूरे मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
सेवा नियमों का हवाला: सेवा नियमों के जानकारों का कहना है कि किसी अधिकारी के खिलाफ मात्र एफआईआर दर्ज होने से उसकी सेवा समाप्त नहीं होती. यदि अधिकारी निलंबित नहीं है तो सरकार सेवा नियमों के तहत उसका तबादला या दूसरे विभाग में पदस्थापन कर सकती है. कई मामलों में निष्पक्ष जांच के लिए भी अधिकारियों को दूसरे विभाग भेजा जाता है.
नैतिकता पर उठे सवाल: इसके बावजूद इस तबादले को लेकर नैतिक और प्रशासनिक स्तर पर सवाल उठ रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि हत्या जैसे गंभीर आरोपों की जांच लंबित होने पर अधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपना शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है. इससे जांच प्रक्रिया और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गलत संदेश जा सकता है.
पहले भी विवादों में रहे DSP: राजेश कुमार शर्मा का नाम इससे पहले भी कई विवादों से जुड़ चुका है. मुजफ्फरपुर के चर्चित एनकाउंटर मामले से लेकर भोजपुर के भरत तिवारी मामले तक, कई मामलों में उनका नाम सामने आया है. इसके बावजूद उन्हें समय-समय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती रहीं हैं.
जांच जारी, बहस तेज: फिलहाल सरकार की ओर से इस तबादले पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. भरत तिवारी कथित एनकाउंटर मामले की जांच जारी है. राजेश कुमार शर्मा की नई तैनाती प्रशासनिक गलियारों के साथ-साथ राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है.
ये भी पढ़ें-
भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन, SDPO और SHO समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज
क्या है Bharat Tiwari Encounter का सच? RJD सांसद ने बताया
भरत तिवारी एनकाउंटर: सामाजिक कार्यकर्ता ने मुंडवाया सिर, न्याय के लिए अनशन पर बैठा
Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी की कहानी.. जिसके एनकाउंटर पर सवालों के घेरे में पुलिस और सरकार
'हमें दिनभर थाना में बंद रखा उधर बेटे का मर्डर..' भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले पिता- 'न्याय के लिए महापंचायत होगी'
भरत तिवारी एनकाउंटर पर HC में PIL, याचिका में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और परिवार को सुरक्षा की मांग