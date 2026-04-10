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कानपुर में 1..2 नहीं पूरे 16 सिलिंडर घर से निकले, मोहल्ला परेशान, छापेमारी टीम हैरान

डीएसओ की टीम ने छापा मारा तो फटी रह गईं आंखें, एजेंसियों की मिलीभगत की पोल खुली.

dso team recovers 16 lpg cylinders from house in kanpur during raid
कानपुर में 1..2 नहीं पूरे 16 सिलिंडर घर से निकले. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 11:47 AM IST

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कानपुर: एक ओर जहां आमजन को घंटों गैस एजेंसियों के बाहर लगी लंबी लाइनों में लगकर और कड़ी मशक्कत के बाद सिलेंडर मिल पा रहा है. वहीं, दूसरी ओर शहर में जूही निवासी फरमान के घर पर जब जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार की टीम के सदस्यों ने छापा मारा तो 16 सिलेंडर बरामद किए गए.


कई दिनों से मिल रही थी शिकायत: डीएसओ का कहना था, कई दिनों से फरमान की शिकायतें मिल रही थीं. गुरुवार को टीम के सदस्यों ने जब छापेमारी की, तो काफी देर तक किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला. हालांकि, किसी तरह जब सदस्य घर के अंदर पहुंचे तो अंदर 16 सिलेंडर रखे थे, जिनमें इंडेन के 14, भारत का एक और एक एचपीसीएल का था. इसी तरह गैस रिफलिंग के 12 उपकरण व रबर के कई सेट टीम के सदस्यों ने बरामद किए. डीएसओ राकेश कुमार ने साक्ष्यों के साथ ही फरमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी.



सालों से गैस रिफलिंग का कर रहा था कारोबार: डीएसओ राकेश कुमार ने बताया कि आरोपी फरमान पिछले कई सालों से क्षेत्र में गैस रिफलिंग का कारोबार कर रहा था. उसके घर से 16 बड़े सिलेंडरों के साथ ही कई छोटे सिलेंडर भी बरामद हुए. वहीं, रिफलिंग से जुड़ा सामान भी मिला. क्षेत्रीय लोगों का कहना था, आए दिन ही कई सिलेंडर एक साथ फरमान के घर के अंदर जाते दिखते थे. वहीं, डीएसओ ने ये भी कहा फरमान ने पूछताछ में कुछ गैस एजेंसियों के नाम बताए हैं, जहां से उसे सिलेंडर मिल जाते थे. इसके बाद वह रिफलिंग कर महंगे रेट पर लोगों को सिलेंडर मुहैया करा देता था. डीएसओ बोले सभी गैस सिलेंडर एक गैस एजेंसी संचालक के पास सुरक्षित रखवाए गए हैं. कोर्ट के आदेश पर उनका उचित उपयोग किया जाएगा.


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