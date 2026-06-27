ETV Bharat / state

"राशन कार्ड धारक परिवार के साथ करा लें E-KYC"; DSO बोले- शिकायत पर जांच के बाद कोटेदारों पर होगी कार्रवाई

जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल कुमार यादव ( Photo credit: ETV Bharat )