"राशन कार्ड धारक परिवार के साथ करा लें E-KYC"; DSO बोले- शिकायत पर जांच के बाद कोटेदारों पर होगी कार्रवाई
जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि जनपद में कुल 3 लाख 61 हजार 711 राशन कार्ड प्रचलित हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 10:45 PM IST
फर्रुखाबाद : जिले में जिला आपूर्ति अधिकारी (DSO) अनिल कुमार यादव ने कोटेदारों, गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिये है. उन्होंने कहा कि नियम के विरुद्ध जो भी कार्य करेगा उसे पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कार्ड धारक अपने परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी जरूर करा लें. उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच कराकर कोटेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि जनपद में कुल 3 लाख 61 हजार 711 राशन कार्ड प्रचलित हैं. जिसमें अंत्योदय कार्ड धारक 38 हजार 437 कार्ड हैं और शेष पात्र गृहस्थी राशन कार्ड हैं. इन राशन कार्डों पर जो राशन अनुमन्य है, जिसमें अंत्योदय कार्ड पर कुल 35 किलो और पात्र गृहस्थी पर 5 किलो प्रति यूनिट राशन अनुमन्य है.
उन्होंने कहा कि यदि किसी कोटेदार द्वारा समय पर दुकान ना खोली जाए और नियमानुसार राशन कार्ड धारक को उचित मात्रा में राशन न मिलने पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत की जांच कराकर उचित कार्रवाई कोटेदार के विरुद्ध की जाएगी.
उन्होंने कहा कि जनपद में ई-केवाईसी की जा रही है. कोटेदारों के द्वारा ई पॉश मशीन पर अपने परिवार के सदस्यों की केवाईसी जरूर कर लें, ताकि राशन कार्ड आधार पर जारी यूनिट के हिसाब से पूरा राशन मिल सके. क्योंकि बिना ई-केवाईसी के उस यूनिट का राशन आपको नहीं मिल पाएगा.
इसके साथ ही साथ जनपद में जो गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप हैं. गैस एजेंसी के संबंधित उपभोक्ता नियमानुसार बुकिंग करें. रिफिल प्राप्त होने पर ही संबंधित हॉकर को डीएसी कोट उपलब्ध कराएं, यदि कोई ओवर चार्ज लेता है या अन्य प्रकार की किसी को दिक्कत आती है तो जिला आपूर्ति कार्यालय में जानकारी दें, ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके और संबंधित पर कार्रवाई की जा सके.
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