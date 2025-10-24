ETV Bharat / state

हरियाणा में अभी शुष्क बना रहेगा मौसम, 29 अक्टूबतर तक बारिश की संभावना

चंडीगढ़: हरियाणा में अक्टूबर माह से हल्की सर्दी की शुरुआत हो गई थी, जो अब कम हो गई है. एक सप्ताह बाद नवंबर माह आने वाला है. लेकिन कड़ाके की सर्दी अभी शुरू नहीं हुई है. दीपावली के बाद प्रदूषण भी अधिक देखा जा रहा है. गुरुग्राम, फरीदाबाद में सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा रही है.

29 को बारिश की संभावना: अक्टूबर माह समाप्त होने वाला है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है. हालांकि मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर से बारिश की संभावना जताई है. जिसके बाद प्रदूषण कम होगा और तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है. अक्टूबर माह की शुरूआत में हुई बारिश के बाद हल्की सर्दी ने बेशक दस्तक दी थी. लेकिन अब अचानक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

गुरुग्राम-फरीदाबाद AQI: गुरुग्राम और फरीदाबाद के आसपास के इलाकों में हवा जहरीली हो गई है. बीमार लोगों को इस प्रदूषण से बेहद परेशानियां झेलनी पड़ रही है. वायु प्रदूषण बोर्ड ने फरीदाबाद में एक्यूआई लेवल 226 तक दर्ज किया है. जबकि गुरुग्राम में 209 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है. हरियाणा में शुक्रवार सुबह 19 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है.