हरियाणा में अभी शुष्क बना रहेगा मौसम, 29 अक्टूबतर तक बारिश की संभावना
हरियाणा में 29 अक्टूबर को बारिश के बाद वायु प्रदूषण में सुधार की संभावना है. फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा.
Published : October 24, 2025 at 8:05 AM IST|
Updated : October 24, 2025 at 8:15 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में अक्टूबर माह से हल्की सर्दी की शुरुआत हो गई थी, जो अब कम हो गई है. एक सप्ताह बाद नवंबर माह आने वाला है. लेकिन कड़ाके की सर्दी अभी शुरू नहीं हुई है. दीपावली के बाद प्रदूषण भी अधिक देखा जा रहा है. गुरुग्राम, फरीदाबाद में सुबह के समय हल्की धुंध देखी जा रही है.
29 को बारिश की संभावना: अक्टूबर माह समाप्त होने वाला है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है. हालांकि मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर से बारिश की संभावना जताई है. जिसके बाद प्रदूषण कम होगा और तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है. अक्टूबर माह की शुरूआत में हुई बारिश के बाद हल्की सर्दी ने बेशक दस्तक दी थी. लेकिन अब अचानक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
गुरुग्राम-फरीदाबाद AQI: गुरुग्राम और फरीदाबाद के आसपास के इलाकों में हवा जहरीली हो गई है. बीमार लोगों को इस प्रदूषण से बेहद परेशानियां झेलनी पड़ रही है. वायु प्रदूषण बोर्ड ने फरीदाबाद में एक्यूआई लेवल 226 तक दर्ज किया है. जबकि गुरुग्राम में 209 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है. हरियाणा में शुक्रवार सुबह 19 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है.
बारिश के बाद कम होगा प्रदूषण: मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में 27 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा. जबकि 29 अक्टूबर को बारिश की संभावना है. उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हवाओं की दिशा में परिवर्तन होगा. इससे हरियाणा एनसीआर और दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार की भी संभावना बन सकती है.
तापमान में उतार-चढ़ाव जारी: बुधवार को हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में दिन का तापमान 27 से 34 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 17 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. फिलहाल तापमान सामान्य स्तर पर बना हुआ है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, 27 अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा. इसके बाद हल्की बारिश के आसार हैं, जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकती है.