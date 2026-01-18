ETV Bharat / state

सूखे ने बढ़ाई बागवानों की परेशानी, फलदार पेड़ों के पौधे नहीं बिकने से नर्सरी संचालक भी चिंतित, अब सता रहा ये डर

बजौरा के नर्सरी संचालक ठाकुरदास ने बताया कि, "जिला कुल्लू की नर्सरी से हर साल मंडी, शिमला, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में पौधों की खेप जाती है, लेकिन इस साल बाहरी जिलों के अलावा बाहरी राज्यों को भी फलदार पौधों के खेप नहीं जा पा रही है. हर साल कुल्लू जिले के साथ-साथ मंडी, शिमला, रामपुर के लिए बागवान हमसे पौधे ले जाते थे. लेकिन, अबकी बार उनकी नर्सरी में 70% स्टॉक पड़ा हुआ है. हालांकि अभी भी करीब 20 दिन का समय है. जब बागवान अपने खेतों में पौधों की रोपाई कर सकते हैं. लेकिन, अगर जनवरी माह में बारिश नहीं होती है तो हमारा स्टॉक बिक नहीं पाएगा. ऐसे में लाखों रुपए नुकसान भी उठाना होगा."

बागवानों के अनुसार, समय पर बारिश न होने के चलते बगीचों से नमी गायब हो गई है और बागवान नए पौधों की भी रोपाई नहीं कर पा रहे हैं. इसका सीधा नुकसान नर्सरी संचालकों को भी उठाना पड़ रहा है. साल 2025 में बरसात के मौसम में बारिश काफी अधिक हुई और बागवानों को उम्मीद थी कि सर्दियों में भी बर्फबारी अच्छी होगी. ऐसे में नर्सरी संचालकों के द्वारा भी विभिन्न फलदार पौधे बोए गए थे. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर 200 से अधिक नर्सरियां पंजीकृत हैं. लेकिन, उनकी नर्सरी में 70% स्टॉक ऐसे ही पड़ा हुआ है. क्योंकि बारिश न होने के चलते बागवान भी नर्सरी से स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में साढ़े तीन माह से आसमान से बारिश न होने के चलते इसका असर अब बागवानी पर भी दिख रहा है तो वही बागवानों की भी चिंता बढ़ गई है कि अगर बारिश नहीं हुई तो समय से पहले ही फलदार पेड़ों में फूल आ जाएंगे. समय से पहले फूल आने के कारणआने वाले समय में फसल भी काफी प्रभावित होगी. वहीं, बागवानी विभाग द्वारा भी इन हालातों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की गई है. क्योंकि जनवरी महीने के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है और तापमान में वृद्धि होने के साथ ही फलदार पेड़ भी सुप्त अवस्था से बाहर आ जाते हैं. ऐसे में बारिश का होना बेहद जरूरी है, ताकि पेड़ पौधों को उचित नमी मिल सके और अर्ली फ्लावरिंग भी पेड़ों पर न हो सके.

नमी न होने से बढ़ा समय से पहले फूल खिलने का खतरा

बागवान चंद्रभानु का कहना है कि, "हमने अपने खेतों में जापानी फल के पौधे लगाए हैं. शुरू में तो हमने पौधों के लिए पानी की व्यवस्था की, लेकिन अब वह बारिश पर ही निर्भर है. बारिश न होने के चलते पौधे सूखने की स्थिति में आ गए हैं. समय पर अगर बारिश नहीं हुई तो इससे लगाए गए सभी पौधे खराब हो जाएंगे."

फलदार पेड़ों के पौधे नहीं बिकने से नर्सरी संचालक चिंतित (ETV Bharat GFX)

बागवान सचिन शर्मा का कहना है कि, "बागवानी मौसम पर आधारित है. क्योंकि हमारे बगीचे में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है. हर साल हम लोग अपनी बागवानी के लिए बारिश पर ही निर्भर रहते हैं. हालांकि हमने पौधे की रोपाई के लिए खेतों में गड्ढे तैयार कर लिए हैं और बस अब आसमान से बारिश का इंतजार है. अगर 30 जनवरी तक बारिश होती है तो वह अपने खेतों में फलदार पौधों को लगा पाएंगे. वरना यह साल उनका बेकार जाएगा."

जल्दी खिले फूल तो फसल होगी प्रभावित

मौसम की इस स्थिति को डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के बागवानी विशेषज्ञों ने भी बेहद चिंताजनक बताया है. विशेषज्ञों के अनुसार, लगातार सूखे जैसे हालात के चलते पौधों में नमी कम हो रही है. लगातार नमी कम होने से पौधों पर भी दबाव पड़ रहा है. इसके लिए जरूरी है कि बारिश और बर्फबारी समय पर हो. घाटी के बागवान को चाहिए कि जहां पर भी संभव हो सके वो अपने सेब के बगीचे में सिंचाई करें. इसका उन्हें काफी फायदा मिलेगा. घाटी में अगर ड्राई स्पेल लंबा खींचता है तो इसका असर स्टोन फ्रूट पर पड़ेगा. क्योंकि, मौसम के गर्म होने के हालत में स्टोन फ्रूट (गुठलीदार फल) आड़ू और प्लम में अर्ली फ्लावरिंग की संभावना है.

हिमाचल में पिछले कुछ वर्षों में पोस्ट मानसून की स्थिति (ETV Bharat GFX)

कम बारिश-बर्फबारी से चिलिंग आवर्स प्रभावित

गौर रहे कि, इन दिनों सेब सहित अन्य फलदार पौधे सुप्त अवस्था में हैं. सबसे पहले आड़ू और प्लम के पौधों में फूल खिलते हैं. कम बारिश और बर्फबारी से चिलिंग आवर्स भी प्रभावित होने के आसार हैं. हालांकि अभी बर्फबारी होने की सूरत में कुछ रिकवरी होगी, लेकिन अगर जनवरी का महीना भी इसी तरह से निकला तो चिलिंग आवर्स भी पूरा नहीं होने का खतरा है.

सूखे जैसे हालात का बागवानी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. नमी कम होने से पौधे दबाव में हैं. बारिश-बर्फबारी कम होने से गुठलीदार फलों में जल्द फूल खिलने की संभावना है. बागवान जहां संभव हो, अपने बगीचे में सिंचाई करें. - डॉ. भूपेंद्र सिंह ठाकुर, सह निदेशक, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बजौरा

मौसम की बेरुखी से रामपुर के बागवान बेहाल!

मौसम की लगातार बेरुखी और लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण हिमाचल प्रदेश के बागवान इन दिनों काफी परेशान हैं, प्रदेश की खेती और बागवानी बड़े पैमाने पर वर्षा पर निर्भर है, ऐसे में मौजूदा हालात ने बागवानों की चिंता बढ़ा दी है. रामपुर के बागवान अश्विनी कुमार, राजकुमार, देवराज का कहना है कि, पिछले करीब तीन महीनों से बारिश नहीं हुई है, जिससे हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. सूखे के कारण न केवल मौजूदा फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ा है, बल्कि नए प्लांटेशन का कार्य भी लगभग ठप हो गया है. 100 दिनों से अधिक समय से बारिश न होने के चलते पानी की भारी किल्लत उत्पन्न हो गई है.

रामपुर में भी सूखे ने बढ़ाई बागवानों की परेशानी (ETV Bharat)

16 साल में पोस्ट मानसून की स्थिति

हिमाचल मानसून की विदाई के बाद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक के पोस्ट मानसून ने हमेशा ही प्रदेशवासियों को बारिश के लिए तरसाया है. इस बार अक्टूबर में सामान्य से 173 फीसदी अधिक बारिश होने के बाद नवंबर और दिसंबर का महीना सूखा बीत गया. मौसम विभाग के अनुसार, पोस्ट मानसून में पिछले 16 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में एक ही बार साल 2019 में सामान्य से अधिक बारिश हुई है. अगर जनवरी में हुई बारिश के आंकड़े पर गौर करें तो प्रदेश में 1 से 7 जनवरी तक 2.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 77 फीसदी कम है. इस दौरान प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 12.3 मिलीमीटर बारिश का है.

