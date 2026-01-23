ETV Bharat / state

हिमाचल में सूखे के बाद हुई राहत की बारिश और बर्फबारी, खेतों और बागानों में लौटी रौनक

मंडी: हिमाचल प्रदेश में बीते 3 महीनों से सूखे की स्थिति थी, जिससे प्राकृतिक जल स्रोत सूखने लगे और खेतों और बगानों में फसलों पर भी असर पड़ रहा था. लेकिन अब प्रदेश बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है. जो पूरे प्रदेश के लिए संजीवनी बूटी लेकर आया है.

कृषि विज्ञान केंद्र मंडी के प्रभारी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. पंकज सूद ने कहा, 'बीते 3 महीनों से पूरा हिमाचल सूखे के दौर से गुजर रहा था. इस कारण कई फसलों की बिजाई प्रभावित हुई थी. हिमाचल में रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की 25 से 30 प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रों में सूखे के कारण बिजाई नहीं हो पाई थी, लेकिन प्रदेश में मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. यह बारिश और बर्फबारी विभिन्न फसलों के लिए संजीवनी का काम करेगी'.

बारिश से फसल उत्पादन में होगा इजाफा

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जारी सूखे के दौरे के कारण बिजाई किए गए क्षेत्र प्रभावित हो रहे थे. इस बारिश से फसल उत्पादन में इजाफा होगा. बागवानी को लेकर बारिश और बर्फबारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है. हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों की मुख्य फसल सेब के लिए जारी चिलिंग ऑवर्स को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहेगा.

पंकज सूद ने कहा कि इस बारिश से फसलों को निश्चित तौर पर नमी मिलने से उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए एक बड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि गेहूं बिजाई का समय बीत जाने के कारण बिजाई रहित क्षेत्रों में गेहूं की ओर जाने के बजाए अन्य फसलों को अपना सकते हैं. प्रदेश के मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी बारिश और बर्फबारी का दौर आगामी 24 से 36 घंटों तक चलने वाला है.

