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हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज: एक महीने बाद टूटा ड्राई स्पेल, बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

राजधानी शिमला सहित आसपास के कई क्षेत्रों में भी मौसम खराब रहा. दिनभर बादल छाए रहे और बारिश भी दर्ज की गई. मौसम के इस बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी पड़ा. जहां कुछ दिनों पहले तक धूप के कारण गर्माहट महसूस हो रही थी, वहीं अब फिर से ठंड का एहसास होने लगा है. शिमला में अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम ठंडा रहने से लोग गर्म कपड़ों में नजर आए. पर्यटन स्थलों पर भी मौसम के बदलते मिजाज का असर देखने को मिला.

लाहौल घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई. बर्फ की हल्की परत से पहाड़ों ने फिर से सफेद चादर ओढ़ ली, जिससे पूरे क्षेत्र का नज़ारा बेहद खूबसूरत हो गया. बर्फबारी के कारण घाटी में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है.

करीब एक महीने से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी न होने के कारण मौसम शुष्क बना हुआ था. इससे किसानों, बागवानों और आम लोगों को चिंता सता रही थी. हालांकि अब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट ली है और बारिश-बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है. मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर सर्दी बढ़ने लगी है.

शिमला: करीब एक महीने तक चले लंबे ड्राई स्पेल के बाद हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, लोगों को सूखे के बाद राहत भी मिली है. रविवार को लाहौल घाटी सहित कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि राज्य के मध्य और निचले इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली. राजधानी शिमला समेत आसपास के क्षेत्रों में भी दिनभर बादल छाए रहे और मौसम ठंडा बना रहा.

प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में भी बदलाव दर्ज किया गया है. सुंदरनगर, भुंतर और बरठीं में अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, नाहन में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अन्य स्थानों की बात करें तो कल्पा में अधिकतम तापमान 12.0 डिग्री, ऊना में 23.4 डिग्री, केलांग में 7.7 डिग्री, सोलन में 22.5 डिग्री, मनाली में 15.0 डिग्री, कांगड़ा में 20.9 डिग्री, मंडी में 22.6 डिग्री और चंबा में 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा जुब्बड़हट्टी में 20.0 डिग्री, कुफरी में 9.8 डिग्री, कसौली में 13.3 डिग्री, ताबो में 9.1 डिग्री और नेरी में 23.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया.

गर्मी से निजात पाने शिमला पहुंच रहे पर्यटक (ETV Bharat)

ताबो में सबसे कम न्यूनतम तापमान

लाहौल-स्पीति में हुई ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है. ताबो में सबसे कम न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे इलाके में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है. बर्फबारी के बाद घाटी में ठंड का असर साफ दिखाई दे रहा है.

शिमला में छाए घने बादल (ETV Bharat)

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार आने वाले दिनों में भी प्रदेश में मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है. उन्होंने बताया कि 17 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां जारी रह सकती हैं.

हिमाचल में बदला मौसम (ETV Bharat)

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 16, 18 और 19 मार्च को प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, 17 और 21 मार्च को भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा 20 मार्च को भी राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 16 और 18 मार्च को प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं 19 मार्च को खराब मौसम को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. विभाग का कहना है कि इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है. 16 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जिलों के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा किन्नौर और लाहौल-स्पीति के अधिकांश क्षेत्रों में भी बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है.

डलहौजी में बर्फबारी (ETV Bharat)

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. विशेष रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए वाहन चालकों को धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने को कहा गया है. फिलहाल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज ने एक बार फिर पहाड़ों में ठंड लौटा दी है. आने वाले दिनों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए लोगों की नजरें मौसम के अगले अपडेट पर टिकी हुई हैं.

डलहौजी में पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे आनंद

पर्यटन नगरी डलहौज़ी में मौसम ने अचानक यू-टर्न ले लिया है. मार्च महीने में हुई बर्फबारी ने एक बार फिर ठंड का अहसास बढ़ा दिया है. सोमवार सुबह से ही डलहौज़ी और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया. डलहौज़ी के ऊपरी क्षेत्रों में लगभग आधा फीट के करीब बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि शहर में करीब 3 से 4 इंच तक बर्फ गिरने की सूचना है. अचानक हुई इस बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आ गई और लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़ों के साथ-साथ अलाव और हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है.

डलहौजी में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक (ETV Bharat)

वहीं, दूसरी ओर इस बर्फबारी से पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए. मार्च महीने में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक विभिन्न व्यू प्वाइंट और सड़कों पर बर्फ के साथ फोटो और वीडियो बनाते दिखे. स्थानीय पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को भी लाभ मिलने की उम्मीद है. मौसम में आए इस बदलाव के चलते क्षेत्र में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है.

डलहौजी से खज्जियार मार्ग पर पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. MP के इंदौर से आए पर्यटक संदीप कहते हैं, "डलहौजी में बर्फबारी का जो खुशनुमा एहसास हुआ वह किसी और पर्यटक स्थल में नहीं मिला. डलहौजी के इस खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करके ले जा रहे हैं. शायद यह खूबसूरत दृश्य हमें और कहीं न मिल सकेंगे."

मनाली की पहाड़ियों में बर्फबारी

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के द्वारा आसमान से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है तो वहीं जिला कुल्लू में भी बीते दिन से बारिश का दौर जारी है. जिला कुल्लू के ऊपरी इलाकों में रविवार शाम से बर्फबारी हो रही है. ऐसे में किसान और बागवानों के लिए बारिश और बर्फबारी संजीवनी बनकर आई है तो वही आने वाले दिनों में कृषि एवं बागवानी कार्यों को भी तेज गति मिलेगी. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो पर्यटन नगरी मनाली के साथ लगते विभिन्न पर्यटन स्थलों में बर्फबारी का दौर जारी है.

मनाली की पहाड़ियों में बर्फबारी (ETV Bharat)

बारिश-बर्फबारी से डेढ़ माह के बाद लोगों मिली राहत

इसके अलावा बंजार उपमंडल के कई ग्रामीण इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है. मार्च माह में हो रही बर्फबारी के चलते जलोड़ी दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है, जिस कारण बंजार और आनी के बीच लोगों की आवाजाही बंद हो गई है. इसके अलावा मनाली से केलांग सड़क मार्ग पर भी बर्फबारी के चलते वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है. ऐसे में निचले इलाकों में भी सोमवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है. करीब डेढ़ माह के बाद हुई बारिश से यहां किसानों और बागवानों के चेहरे खिल गए हैं.

बारिश-बर्फबारी से किसानों-बागवानों को मिली राहत (ETV Bharat)

किसानों और बागवानों को मिली राहत

अब मौसम साफ होने के बाद किसान और बागवान अपने-अपने कार्यों में जुट जाएंगे. हालांकि, सूखे के चलते कई इलाकों में किसानों के द्वारा अपने खेतों में खाद नहीं डाली गई थी और बागवानों के द्वारा भी पेड़ों में स्प्रे करने का कार्य शेष रह गया था. ऐसे में अब बारिश-बर्फबारी से जमीन में नमी लौट आई है और किसानों के द्वारा खाद डालने का कार्य भी पूरा किया जाएगा.

किसान मनोहर ठाकुर का कहना है कि बारिश न होने के चलते किसान और बागबान भी परेशान हो गए थे. क्योंकि अब पेड़ों में फल की सेटिंग का समय हो गया है. ऐसे में जमीन में नमी होना आवश्यक है. बारिश और बर्फबारी से अब आने वाले समय में से नाशपाती सहित अन्य गुठली दार फलों की अच्छी सेटिंग हो पाएगी. किसान सर्वदयाल का कहना है कि जनवरी माह के बाद अब बारिश हुई है. ऐसे में किसानों के द्वारा अब खेतों में टमाटर गोभी सहित अन्य सब्जियों की भी बिजाई की जाएगी और खेतों में खाद डालने का काम भी पूरा किया जाएगा. किसानों को इस समय बारिश की काफी जरूरत थी और बारिश और बर्फबारी से आगामी सब्जियों का सीजन भी बेहतर होगा.

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