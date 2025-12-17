ETV Bharat / state

क्या हिमाचल में कटेंगे चीड़ और खैर के सूखे पेड़? सरकार ने दिया जवाब

हिमाचल प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर सख्त नियम हैं ( File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में जंगल जीवन की रीढ़ माने जाते हैं. यहां बड़ा फॉरेस्ट कवर होने के कारण पेड़ों की कटाई पर सख्त कानून लागू हैं. लेकिन हर साल बारिश, आंधी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सूखे और कमजोर पेड़ हादसों की वजह भी बनते हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता रहा है कि क्या हिमाचल में चीड़ और खैर के सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति मिलेगी या नहीं. हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यही सवाल एक बार फिर सदन में उठा. ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने सरकार से पूछा कि क्या प्रदेश में सूखे चीड़ और खैर के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाया गया है? यदि ऐसा है, तो सरकार इस प्रतिबंध को कब तक हटाने का विचार कर रही है. अगर प्रतिबंध नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण हैं? CM सुक्खू ने दिया जवाब चूंकि ये मामला वन विभाग से जुड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इसका जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हरे और सूखे पेड़ों के कटान पर फिलहाल आंशिक प्रतिबंध लागू है. यह प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण और प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है. खैर और चीड़ के पेड़ों पर क्या नियम हैं?