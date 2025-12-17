क्या हिमाचल में कटेंगे चीड़ और खैर के सूखे पेड़? सरकार ने दिया जवाब
हिमाचल प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर सख्त नियम हैं. ऐसे में अगर आप कोई पेड़ काटने चाहते हैं तो नियम जरूर जान लें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 10:52 AM IST|
Updated : December 17, 2025 at 11:00 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में जंगल जीवन की रीढ़ माने जाते हैं. यहां बड़ा फॉरेस्ट कवर होने के कारण पेड़ों की कटाई पर सख्त कानून लागू हैं. लेकिन हर साल बारिश, आंधी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सूखे और कमजोर पेड़ हादसों की वजह भी बनते हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता रहा है कि क्या हिमाचल में चीड़ और खैर के सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति मिलेगी या नहीं. हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यही सवाल एक बार फिर सदन में उठा.
ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने सरकार से पूछा कि क्या प्रदेश में सूखे चीड़ और खैर के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाया गया है? यदि ऐसा है, तो सरकार इस प्रतिबंध को कब तक हटाने का विचार कर रही है. अगर प्रतिबंध नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण हैं?
CM सुक्खू ने दिया जवाब
चूंकि ये मामला वन विभाग से जुड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इसका जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हरे और सूखे पेड़ों के कटान पर फिलहाल आंशिक प्रतिबंध लागू है. यह प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण और प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है.
खैर और चीड़ के पेड़ों पर क्या नियम हैं?
सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सूखे और हरे खैर के पेड़ों का कटान दस वर्षीय पातन कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है. यानी खैर के पेड़ों की कटाई एक तय योजना और समय-सीमा के अनुसार ही होती है. वहीं, चीड़ के पेड़ों को लेकर नियम ज्यादा सख्त हैं. निजी भूमि पर स्थित चीड़ के पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह प्रतिबंध है. सरकारी भूमि पर यदि चीड़ के पेड़ सूखे या कमजोर हो जाते हैं, तो उनका कटान सीधे तौर पर नहीं किया जाता. पहले साल्वेज और सिल्वीकल्चर मार्किंग की जाती है, इसके बाद लॉट बनाकर पेड़ों को वन विकास निगम को सौंपा जाता है.
प्रतिबंध हटाने पर सरकार का रुख
सरकार ने साफ किया कि वर्तमान पर्यावरणीय और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए चीड़ और खैर के पेड़ों के कटान पर लगे प्रतिबंध को हटाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है. सरकार का मानना है कि बिना नियंत्रण के कटाई से पर्यावरण और पहाड़ी ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है.
साफ है कि हिमाचल में सूखे चीड़ और खैर के पेड़ों को लेकर नियमों में फिलहाल कोई ढील नहीं दी जा रही है. सरकार पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए तय नियमों के तहत ही पेड़ों की कटाई की अनुमति दे रही है.
