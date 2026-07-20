असली पुलिस चौकी,नकली शराबी दारोगा: आधी रात को दारोगा की कुर्सी पर बैठा, फाड़े दस्तावेज, अब खाएगा जेल की हवा
पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी होगी जांच.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 2:14 PM IST
हापुड़: जनपद के देहात थाना क्षेत्र की दोयमी पुलिस चौकी में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला. यहां शराब के नशे में धुत एक युवक पुलिस चौकी में घुस गया और सीधे जाकर दारोगा की कुर्सी पर बैठ गया. उसने दारोगा की टोपी भी पहन ली और सरकारी दस्तावेजों को फाड़ने लगा. हालांकि, कुछ देर बाद ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस ने युवक को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया. इस मामले में चौकी के पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
स्थानीय पुलिस के मुताबिक, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लुखराड़ा निवासी अमर उर्फ चंदू शुक्रवार देर रात शराब के नशे में दोयमी पुलिस चौकी पहुंच गया. आरोप है कि चौकी के अंदर घुसने के बाद वह दारोगा की कुर्सी पर बैठा और कैप पहन ली. इसके बाद मेज पर रखे सरकारी अभिलेखों को उठाकर इधर-उधर फेंका और कुछ दस्तावेज फाड़ दिए. साथ ही चौकी में रखे गमलों और अन्य सामान तोड़फोड़ दिए. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी की पहचान की. आरोपी युवक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी अभिलेखों को नुकसान पहुंचाने तथा अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कर ली. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.
एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पुलिस चौकी में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूरे प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई है. साथ ही घटना के समय चौकी पर मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच कराई जा रही है.
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