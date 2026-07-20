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असली पुलिस चौकी,नकली शराबी दारोगा: आधी रात को दारोगा की कुर्सी पर बैठा, फाड़े दस्तावेज, अब खाएगा जेल की हवा

हापुड़: जनपद के देहात थाना क्षेत्र की दोयमी पुलिस चौकी में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला. यहां शराब के नशे में धुत एक युवक पुलिस चौकी में घुस गया और सीधे जाकर दारोगा की कुर्सी पर बैठ गया. उसने दारोगा की टोपी भी पहन ली और सरकारी दस्तावेजों को फाड़ने लगा. हालांकि, कुछ देर बाद ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस ने युवक को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया. इस मामले में चौकी के पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

पुलिस चौकी में दारोगा की कुर्सी पर बैठा युवक. (Video Credit; Social Media)

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लुखराड़ा निवासी अमर उर्फ चंदू शुक्रवार देर रात शराब के नशे में दोयमी पुलिस चौकी पहुंच गया. आरोप है कि चौकी के अंदर घुसने के बाद वह दारोगा की कुर्सी पर बैठा और कैप पहन ली. इसके बाद मेज पर रखे सरकारी अभिलेखों को उठाकर इधर-उधर फेंका और कुछ दस्तावेज फाड़ दिए. साथ ही चौकी में रखे गमलों और अन्य सामान तोड़फोड़ दिए. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.