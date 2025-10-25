ETV Bharat / state

शराब पीकर स्कूल में आने वाला जेबीटी टीचर सस्पेंड, शिक्षक से परेशान कई बच्चे दूसरे स्कूल में हो चुके शिफ्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर अब कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग ने रोहड़ू में एक शराबी जेबीटी को सस्पेंड कर दिया है. प्राइमरी स्कूल खोड़सू के जेबीटी हित्तू मच्छान पिछले कुछ दिनों से रोजाना शराब पीकर स्कूल रहा था. स्कूल प्रबंधन समिति की शिकायत पर एसडीएम रोहडू विजय वर्धन ने शुक्रवार (24 अक्टूबर) को स्कूल का निरीक्षण किया तो उस दौरान भी टीचर शराब के नशे में धुत पाया गया था.

शिमला में शराबी टीचर सस्पेंड

स्कूल में नशे में धुत पाए जाने पर हित्तू मच्छान को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल लाया गया. मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि के बाद एसडीएम रोहडू ने शिक्षा विभाग से हित्तू मच्छान को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी. इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर शिमला ने सेंटर सिविल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रूल्स 1965 के तहत जेबीटी को सस्पेंड कर दिया है. सस्पेंशन के बाद उसे मुख्यालय ब्लॉक एलिमेंट्री ऑफिस कुपवी शिमला में फिक्स किया गया है. जेबीटी हित्तू मच्छान अब ब्लॉक एलीमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर की अनुमति के बगैर स्टेशन नहीं छोड़ पाएगा