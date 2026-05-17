बहराइच में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने की मारपीट, लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, एसपी ने किया सस्पेंड
आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने पहले मारपीट की. विरोध करने पर मोबाइल, आधार, अन्य कागजात और रुपये छीन लिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 6:03 PM IST
बहराइच : जिले में एक बार फिर वर्दी शर्मसार हुई है. शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने इलाज के लिए जा रहे युवकों से मारपीट की. मोबाइल, आधार, अन्य कागजात और रुपये छीन लिए. मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिसकर्मियों द्वारा छिनैती की सूचना मिलते ही महकमे में हड़कंप मच गया. दरगाह थाना पुलिस ने दोनों कर्मियों का मेडिकल परीक्षण कराया है. एसपी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है.
श्रावस्ती जनपद के दिकौली ग्राम के रहने वाले प्रदीप व संतोष बाइक से डॉक्टर को दिखाने बहराइच आये हुए थे. संतोष ने बताया, दवा लेकर जाते समय एक पेड़ के पास खड़े थे, तभी हेड कांस्टेबल मोहम्मद सलीम व कांस्टेबल विमल श्रीवास्तव पहुंचे. गाड़ी के आगे नंबर लिखा नहीं होने पर पूछाताछ करते हुए दोनों को पकड़ लिया और तलाशी लेने लगे.
तलाशी का विरोध करने पर मारपीट करने लगे. उनसे मोबाइल व पैसे छीन लिए. शोर सुनकर राहगीर भी मौके पर पहुंचे और दोनों पुलिसकर्मियों को पकड़कर जीआईसी पुलिस चौकी ले गए. पुलिसकर्मियों द्वारा छिनैती की जानकारी जैसे ही आलाधिकारियों को लगी तो हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंचे सीओ सिटी नारायण दत्त मिश्रा व दरगाह थाने के प्रभारी रामाज्ञा सिंह द्वारा पूछताछ की गई. दोनों पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाकर मेडिकल कराया गया.
मामले में दोनों युवकों द्वारा लिखित शिकायत की गई है. एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया, हेड कांस्टेबल मोहम्मद सलीम व कांस्टेबल विमल श्रीवास्तव को सस्पेंड किया गया है. साथ ही विभागीय जांच के आदेश दिये गए हैं. ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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