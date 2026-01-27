ETV Bharat / state

वैशाली नगर में सेल्स मैनेजर से मारपीट का वीडियो वायरल, शराबियों ने मचाया था उत्पात

वैशाली नगर डिस्ट्रीब्यूटर से मारपीट का वीडियो सामने आया है.

drunkards created ruckus Viral Video of assault
सेल्स मैनेजर से मारपीट का वीडियो वायरल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए निगरानीशुदा बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. मामूली विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. यह पूरी घटना डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम के पास की बताई जा रही है, जहां गोदाम से लगे इलाके में कुछ निगरानी बदमाश शराब पार्टी कर रहे थे.इसी दौरान विवाद हुआ. मारपीट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है.

क्या है मामला ?

25 जनवरी की रात शांति नगर में गोदाम में काम कर रहे कर्मचारियों ने जब आसपास की लाइट बंद की तो आरोपी भड़क गए. विवाद और गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसक हो गया. बदमाशों ने कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर समेत तीन अन्य लोगों पर लाठी-डंडों, ईंटों और कुर्सियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमला इतना खतरनाक था कि जान बचाने के लिए एरिया सेल्स मैनेजर और उनके साथी डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस के अंदर भागे और खुद को अंदर से बंद कर लिया.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

ये पूरी घटना गोदाम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. घटना के करीब दो दिन बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

शराब पार्टी बनी वारदात की वजह

आपको बता दें कि आरोपियों ने जिस वक्त सेल्स मैनेजर और डिस्ट्रीब्यूटर गोदाम के कर्मचारियों पर हमला किया,उस वक्त सभी शराब के नशे में चूर थे. ये लोग गोदाम के पास ही बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे. जिस जगह पर ये आरोपी बैठे थे वहां तक गोदाम में लगी लाइट की रोशनी जा रही थी. काम खत्म होने के बाद जब कर्मचारियों ने गोदाम की लाइट बंद की तो आरोपियों ने लाइट चालू करने के लिए कहा.जिस पर कर्मचारियों ने मना किया.कर्मचारियों के मना करने के बाद नशे में चूर आरोपियों ने सेल्स मैनेजर और गोदाम के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया.सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि आरोपियों ने कुर्सी से कर्मचारियों की पिटाई की है.

ऑपरेशन शील्ड से साइबर ठगी पर वार, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लाखों ठगने वाले अरेस्ट

जांजगीर के नवागढ़ में युवती की मिली लाश, हत्या की आशंका, पीएम रिपोर्ट का इंतजार

28 जनवरी को उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान, अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में परिवर्तन नहीं

TAGGED:

VIRAL VIDEO OF ASSAULT
ASSAULT ON SALES MANAGER
सेल्स मैनेजर
वैशाली नगर थाना
DRUNKARDS CREATED RUCKUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.