वैशाली नगर में सेल्स मैनेजर से मारपीट का वीडियो वायरल, शराबियों ने मचाया था उत्पात
वैशाली नगर डिस्ट्रीब्यूटर से मारपीट का वीडियो सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 27, 2026 at 7:26 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए निगरानीशुदा बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. मामूली विवाद ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. यह पूरी घटना डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम के पास की बताई जा रही है, जहां गोदाम से लगे इलाके में कुछ निगरानी बदमाश शराब पार्टी कर रहे थे.इसी दौरान विवाद हुआ. मारपीट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है.
क्या है मामला ?
25 जनवरी की रात शांति नगर में गोदाम में काम कर रहे कर्मचारियों ने जब आसपास की लाइट बंद की तो आरोपी भड़क गए. विवाद और गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसक हो गया. बदमाशों ने कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर समेत तीन अन्य लोगों पर लाठी-डंडों, ईंटों और कुर्सियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमला इतना खतरनाक था कि जान बचाने के लिए एरिया सेल्स मैनेजर और उनके साथी डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस के अंदर भागे और खुद को अंदर से बंद कर लिया.
सीसीटीवी में कैद हुई घटना
ये पूरी घटना गोदाम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. घटना के करीब दो दिन बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
शराब पार्टी बनी वारदात की वजह
आपको बता दें कि आरोपियों ने जिस वक्त सेल्स मैनेजर और डिस्ट्रीब्यूटर गोदाम के कर्मचारियों पर हमला किया,उस वक्त सभी शराब के नशे में चूर थे. ये लोग गोदाम के पास ही बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे. जिस जगह पर ये आरोपी बैठे थे वहां तक गोदाम में लगी लाइट की रोशनी जा रही थी. काम खत्म होने के बाद जब कर्मचारियों ने गोदाम की लाइट बंद की तो आरोपियों ने लाइट चालू करने के लिए कहा.जिस पर कर्मचारियों ने मना किया.कर्मचारियों के मना करने के बाद नशे में चूर आरोपियों ने सेल्स मैनेजर और गोदाम के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया.सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि आरोपियों ने कुर्सी से कर्मचारियों की पिटाई की है.
