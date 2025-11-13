दुष्कर्म से बचने के लिए भागी महिला, ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत, दो आरोपी गिरफ्तार
भीलवाड़ा में दो युवकों ने शराब के नशे में महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की. बचने के लिए भागते समय महिला की मौत.
Published : November 13, 2025 at 7:53 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र में 9 नवंबर को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जब कोतवाली थाना क्षेत्र की कच्ची बस्ती निवासी 30 वर्षीय महिला के साथ दो युवकों ने शराब पिलाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की. विरोध करने पर महिला आरोपियों के चंगुल से छूटकर भागी, लेकिन अंधेरे में माधोपुरा रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद अपराध छिपाने के लिए आरोपियों ने महिला के शव को सड़क से घसीटकर पास के जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया और चेहरा कपड़े से ढककर फरार हो गए.
एसपी धर्मेंद्र सिंह ने भीलवाड़ा पुलिस ने गुरुवार को मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर के चालक को हिरासत में लिया गया है. एसपी ने बताया कि 9 नवंबर को मंगरोप पुलिस को माधोपुरा रोड पर सड़क किनारे एक महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली थी. महिला के पति की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एएसपी पारस जैन के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई.
सीसीटीवी से लगा सुराग: एसपी ने बताया कि पुलिस ने बीटीएस लोकेशन, घर से फैक्ट्री और शव मिलने के स्थान के बीच के सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया. क्षेत्र के शराब ठेकों पर लगे कैमरों से महत्वपूर्ण सुराग मिले, जहां मृतका को दो युवकों के साथ अंडे की दुकान पर शराब पीते देखा गया. फुटेज में तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर चित्तौड़ रोड की ओर जाते दिखे. इसके बाद संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया.
एसपी ने बताया कि आरोपियों ने शराब पीने के बाद मंडपिया-माधोपुर रोड के किनारे सुनसान जंगल में ले जाकर महिला की मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश की. विरोध करने पर वह भागी और सड़क पर ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें महिला की मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को घसीटकर जंगल में पटक दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर बरामद कर लिया है. चालक से पूछताछ जारी है. एसपी ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
