दुष्कर्म से बचने के लिए भागी महिला, ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र में 9 नवंबर को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जब कोतवाली थाना क्षेत्र की कच्ची बस्ती निवासी 30 वर्षीय महिला के साथ दो युवकों ने शराब पिलाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की. विरोध करने पर महिला आरोपियों के चंगुल से छूटकर भागी, लेकिन अंधेरे में माधोपुरा रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद अपराध छिपाने के लिए आरोपियों ने महिला के शव को सड़क से घसीटकर पास के जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया और चेहरा कपड़े से ढककर फरार हो गए. एसपी धर्मेंद्र सिंह ने भीलवाड़ा पुलिस ने गुरुवार को मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर के चालक को हिरासत में लिया गया है. एसपी ने बताया कि 9 नवंबर को मंगरोप पुलिस को माधोपुरा रोड पर सड़क किनारे एक महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली थी. महिला के पति की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एएसपी पारस जैन के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई. इसे भी पढ़ें- गांव छोड़ने के बहाने ले गए होटल, विवाहिता से किया सामूहिक दुष्कर्म, मामला दर्ज