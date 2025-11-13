ETV Bharat / state

दुष्कर्म से बचने के लिए भागी महिला, ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत, दो आरोपी गिरफ्तार

भीलवाड़ा में दो युवकों ने शराब के नशे में महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की. बचने के लिए भागते समय महिला की मौत.

women accident case
पुलिस ने दोनों आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 13, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: जिले के मंगरोप थाना क्षेत्र में 9 नवंबर को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जब कोतवाली थाना क्षेत्र की कच्ची बस्ती निवासी 30 वर्षीय महिला के साथ दो युवकों ने शराब पिलाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की. विरोध करने पर महिला आरोपियों के चंगुल से छूटकर भागी, लेकिन अंधेरे में माधोपुरा रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद अपराध छिपाने के लिए आरोपियों ने महिला के शव को सड़क से घसीटकर पास के जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया और चेहरा कपड़े से ढककर फरार हो गए.

एसपी धर्मेंद्र सिंह ने भीलवाड़ा पुलिस ने गुरुवार को मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर के चालक को हिरासत में लिया गया है. एसपी ने बताया कि 9 नवंबर को मंगरोप पुलिस को माधोपुरा रोड पर सड़क किनारे एक महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली थी. महिला के पति की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एएसपी पारस जैन के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई.

इसे भी पढ़ें- गांव छोड़ने के बहाने ले गए होटल, विवाहिता से किया सामूहिक दुष्कर्म, मामला दर्ज

सीसीटीवी से लगा सुराग: एसपी ने बताया कि पुलिस ने बीटीएस लोकेशन, घर से फैक्ट्री और शव मिलने के स्थान के बीच के सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया. क्षेत्र के शराब ठेकों पर लगे कैमरों से महत्वपूर्ण सुराग मिले, जहां मृतका को दो युवकों के साथ अंडे की दुकान पर शराब पीते देखा गया. फुटेज में तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर चित्तौड़ रोड की ओर जाते दिखे. इसके बाद संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया.

एसपी ने बताया कि आरोपियों ने शराब पीने के बाद मंडपिया-माधोपुर रोड के किनारे सुनसान जंगल में ले जाकर महिला की मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म की कोशिश की. विरोध करने पर वह भागी और सड़क पर ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें महिला की मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शव को घसीटकर जंगल में पटक दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर बरामद कर लिया है. चालक से पूछताछ जारी है. एसपी ने कहा कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

महिला से दुष्कर्म की कोशिश
सड़क हादसे में महिला की मौत
भीलवाड़ा दुष्कर्म मामला
शराब पिलाकर दुष्कर्म की कोशिश
WOMEN ACCIDENT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'जेब में पैसे होते हैं तभी...' एक ताने ने शौक को बनाया जुनून, पढ़िए मोतीलाल मोहता की कहानी

हवाई सफर करने वालों के लिए जरूरी जानकारी, भूलकर भी ना पहनें ये कपड़े, जानें वजह

अलवर म्यूजियम में हर साल आ रहे 50 हजार से ज्यादा सैलानी, दुलर्भ कलाकृति, ऐतिहासिक हथियार आकर्षण का केंद्र

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.