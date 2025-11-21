ETV Bharat / state

नालागढ़ में पुलिस टीम पर हमला, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

सोलन जिले में नशे में धुत युवकों ने पुलिस की टीम पर ईंट, पत्थर और डंडों से हमला किया है.

Drunk Youths Atacked Policemen in Nalagarh
नालागढ़ में पुलिस टीम पर हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में कुछ लोगों द्वारा पुलिस की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है. यहां पर नालागढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव खेड़ा में शराब ठेका के पास लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर शराब के नशे में धुत दो व्यक्ति दीपक ठाकुर और श्याम सिंह निवासी गांव खेड़ा नालागढ़ ने पुलिस टीम के साथ गाली गलौज शुरू कर दी. इसके बाद आरोपियों ने पुलिस कर्मियों पर कांच की बोतल, ईंट पत्थर और डंडों से भी हमला कर दिया.

नालागढ़ में पुलिस टीम पर हमला

बद्दी पुलिस के अनुसार, नशे में धुत युवकों ने इस दौरान सरकारी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा और बाद में थाना प्रवेश द्वार को भी क्षति पहुंचाई. बद्दी पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को काबू किया. वहीं, घायल पुलिस कर्मियों को भी तत्काल उपचार के लिए भेजा गया. इस वारदात के बाद से लोग सहमे हुए हैं.

नालागढ़ में पुलिस टीम पर हमला (ETV Bharat)

पुलिस हिरासत में दो आरोपी

एसपी बद्दी विनोद धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि, "पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया है और उनके विरुद्ध थाना मानपुरा में अभियोग पंजीकृत किया गया है. आरोपी पुलिस हिरासत में हैं. बद्दी पुलिस जिले में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है."

जयराम ठाकुर ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

वहीं, इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की सुक्खू सरकार पर कई तंज कसे हैं. अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लिखा है कि, "नालागढ़ के खेड़ा का यह वीडियो देखकर मैं हैरान हूं. हालत इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रदेश में पुलिस तक सुरक्षित नहीं हैं. जब वर्दी वाले ही असुरक्षित हों तो आम जनता की सुरक्षा की कल्पना करिए. यह हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है."

ये भी पढ़ें: ऊना गोलीकांड मामले में कांग्रेस नेता सहित तीन के खिलाफ FIR दर्ज, BJP विधायक ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

ये भी पढ़ें: हिमाचल में एसिड अटैक में घायल महिला ने तोड़ा दम, झगड़े के बाद पति ने फेंक दिया था तेजाब

TAGGED:

ATACKED POLICEMEN IN NALAGARH
LAW AND ORDER IN HIMACHAL
SOLAN POLICE NEWS
नालागढ़ में पुलिस टीम पर हमला
NALAGARH POLICE ASSAULTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

सर्दियों में गर्म पानी से नहाएं या ठंडे से? नहाते समय सिर पर ठंडा पानी डालने के क्या हैं खतरे

सर्दियों में रूखी त्वचा और हाथ-पैर फटने की समस्या से है परेशान ? ऐसे करें अपनी देखभाल

हिमाचल में इस बार घटेगी प्रधानों-उपप्रधानों की संख्या, बढ़ेंगे पंचायत समिति-जिला परिषद सदस्य, जानिए ये गणित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.