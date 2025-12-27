ETV Bharat / state

नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस प्रशासन के फूले हाथ पांव, सूझबूझ से बचाई जान

लक्सर में नशे में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. जिससे पुलिस- प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए.

Drunk youth climbs mobile tower
शराब के नशे में युवक मोबाइल टावर में चढ़ा (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 27, 2025 at 10:36 AM IST

3 Min Read
लक्सर: हरिद्वार के लक्सर के थाना पथरी क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ गया. जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. टावर पर युवक को चढ़ा देख आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही थाना पथरी पुलिस मौके पर पहुंची. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ, धैर्य और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए युवक से बातचीत की और उसे समझा-बुझाकर शांत किया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को सकुशल नीचे उतार लिया.

रेस्क्यू के बाद युवक की मौके पर ही काउंसलिंग की गई. पुलिस ने उसे समझाया कि किसी भी परिस्थिति में अपनी जान को खतरे में डालना समाधान नहीं है. इसके बाद युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस की समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया. स्थानीय लोगों ने थाना पथरी पुलिस की तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण की सराहना की. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी तरह की मानसिक परेशानी या पारिवारिक विवाद की स्थिति में कानून को हाथ में लेने या जोखिम भरे कदम उठाने के बजाय पुलिस या संबंधित सहायता संस्थाओं से संपर्क करें.

यह पहला मामला नहीं है इससे पूर्व भी लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सराय के प्रधान ने पुलिस को ग्राम हबीबपुर में एक युवक के पानी की टंकी पर चढ़ जाने और युवक द्वारा कूद जाने की धमकी देने की सूचना दी. सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. थी पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद युवक को पानी की टंकी से नीचे उतारा. जिसके बाद परिजनों की जान में जान आई थी.

पुलिस ने युवक से नाराजगी का कारण पूछा था और हर समस्या हल करने का आश्वासन दिया. चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नीरज रावत ने मौके युवक को बचाने के लिए अपनी जेब से युवक को पैसे देने का आश्वासन दिया और उसे आर्थिक तंगी से उबरने का विश्वास दिलाया. पुलिस के कहने पर युवक विश्वास में आ गया. इस दौरान पुलिस के जवान पानी की टंकी पर सीढ़ी के सहायता से चढ़े और युवक को नीचे उतारा. पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया. युवक के सकुशल नीचे उतारे जाने पर परिजनों ने राहत की सांस ली. थी पुलिस की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई की परिजनों और आम जन ने प्रशंसा की थी.

