हरिद्वार में शराब के नशे में धुत युवक 50 मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा
27 वर्षीय युवक अपने घरवालों से विवाद होने पर शराब के नशे में टल्ली होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया, 10 दिन में दूसरी घटना
Published : January 7, 2026 at 9:26 AM IST|
Updated : January 7, 2026 at 10:07 AM IST
हरिद्वार: पथरी थाना क्षेत्र स्थित धनपुरा गांव में एक युवक शराब के नशे में 50 मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. टावर पर चढ़ा युवक इस कदर लापरवाह दिखा कि लड़खड़ाकर टावर में ही गिर गया. गनीमत रही की युवक टावर से बाहर की ओर नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित उतारा.
मोबाइल टावर पर चढ़ा नशेड़ी युवक: पुलिस के मुताबिक टावर पर चढ़ने वाले 27 वर्षीय युवक का नाम ललित है जो पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव का ही रहने वाला है. मंगलवार शाम को युवक की परिजनों से अनबन हो गई. इस बीच ललित नशे में धुत होकर गांव में पहुंचा और गुस्से में आकर वो गांव के पास लगे टावर के ऊपर चढ़ गया. युवक को टावर के उपर चढ़ा देखकर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया.
पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा: इसी बीच किसी ग्रामीण ने पुलिस कल सूचना दे दी. इस दौरान युवक टावर के अंदर ही गिर गया. युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना पर पहुंची और उसे समझा बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश की. काफी देर की मशक्कत के बाद युवक टावर से नीचे उतर आया. युवक इतना नशे में था कि टावर के टॉप पर ही नशे में झूमता हुआ नजर आया. ईसाई युवक परिवार से अनबन होने केसे कारण नाराजगी के चलते टावर पर जा चढ़ा था.
10 दिन पहले भी टावर पर चढ़ा था एक युवक: पथरी क्षेत्र में परिवार से नाराज होकर टावर पर चढ़ने और जान जोखिम में डालने का यह कोई पहला मामला नहीं है. करीब दस दिन पूर्व भी इसी तरह एक युवक नशा करके अपने परिजनों से नाराज हो गया और टावर की चोटी पर चढ़ गया. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और कड़ी मशक्कत कर उसे नीचे उतारा गया. इसके बाद मंगलवार को फिर से वही सीन दोहराया गया. फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार युवक दूसरा था, लेकिन टावर पर चढ़ने की ऐसी दूसरी घटना होने पर पुलिस की लापरवाही भी उजागर हो रही है.
