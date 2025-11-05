ETV Bharat / state

सिगरेट पीने से रोका तो नशे में धुत युवक ने ट्रैफिक पुलिस पर कर दिया हमला, आरोपी गिरफ्तार

शिमला में सिगरेट पिने से रोकने पर नशे में धुत युवक आग बबूला हो उठा और उसने ट्रैफिक पुलिस पर ही हमला कर दिया हमला.

drunk youth attacked Traffic Police in Shimla
सिगरेट पीने से रोकने पर ट्रैफिक पुलिस पर हमला (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: राजधानी शिमला में नशेड़ी के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं. नशेड़ी अब पुलिस पर हमला करने से भी नहीं डर रहे हैं. उपनगर संजौली में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला करने का ताजा मामला सामने आया है. संजौली पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल सुनील अपनी नियमित ट्रैफिक ड्यूटी पर संजौली स्थित एचआरटीसी कार्यालय के समीप तैनात थे. इसी दौरान एक व्यक्ति को धूम्रपान न करने की हिदायत देने पर व्यक्ति ने उनपर ही हमला कर दिया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामल दर्ज कर लिया है.

सिगरेट पीने से रोका तो ट्रैफिक पुलिस पर कर दिया हमला

संजौली पुलिस के अनुसार, पूरी घटना मंगलवार (4 नवंबर) देर शाम की है, जब ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल सुनील ने एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए देखा. उन्होंने उस व्यक्ति को धूम्रपान न करने की हिदायत दी, क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीना कानूनन अपराध है. इस पर उस व्यक्ति ने पहले तो सिगरेट फेंक दी और वहां से संजौली चौक की ओर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अचानक वापस लौटा और कांस्टेबल सुनील पर हमला कर दिया.

नशे में धुत युवक ने पुलिस पर किया हमला

हमलावर ने कांस्टेबल सुनील को घूंसे मारे और घसीटते हुए दावत होटल की दिशा में ले गया. इस दौरान पुलिसकर्मी ने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसे चोटें भी आईं हैं. आसपास मौजूद लोगों के एकत्र होने पर आरोपी मौके से भाग निकला. घायल पुलिसकर्मी ने तुरंत इस घटना की जानकारी थाना संजौली को दी. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया. आरोपी की पहचान संदीप निवासी कोटखाई के रूप में हुई है. जांच में यह तथ्य सामने आया है कि घटना के समय आरोपी शराब के नशे में था.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

एएसआई थाना संजौली श्यामलाल ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि, "ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर हमला गंभीर अपराध है. आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में पुलिस थाना संजौली में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 121(1) और 221 के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश में जुटी है."

ये भी पढ़ें: हिमाचल हाईकोर्ट की सख्ती, अदालतों को जरूरी खर्च के लिए जारी नहीं की जा रही तय रकम, 10 करोड़ के ड्राफ्ट के साथ वित्त सचिव तलब

ये भी पढ़ें: तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में भरे जाएंगे खाली पद, ₹126.45 करोड़ से निर्मित 7 खाली पड़े भवनों का होगा उपयोग

TAGGED:

TRAFFIC POLICE IN SHIMLA
DRUG ADDICT IN SHIMLA
DRUNK YOUTH ATTACKED TRAFFIC POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.