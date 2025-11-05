ETV Bharat / state

सिगरेट पीने से रोका तो नशे में धुत युवक ने ट्रैफिक पुलिस पर कर दिया हमला, आरोपी गिरफ्तार

शिमला: राजधानी शिमला में नशेड़ी के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं. नशेड़ी अब पुलिस पर हमला करने से भी नहीं डर रहे हैं. उपनगर संजौली में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हमला करने का ताजा मामला सामने आया है. संजौली पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल सुनील अपनी नियमित ट्रैफिक ड्यूटी पर संजौली स्थित एचआरटीसी कार्यालय के समीप तैनात थे. इसी दौरान एक व्यक्ति को धूम्रपान न करने की हिदायत देने पर व्यक्ति ने उनपर ही हमला कर दिया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामल दर्ज कर लिया है.

संजौली पुलिस के अनुसार, पूरी घटना मंगलवार (4 नवंबर) देर शाम की है, जब ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल सुनील ने एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीते हुए देखा. उन्होंने उस व्यक्ति को धूम्रपान न करने की हिदायत दी, क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीना कानूनन अपराध है. इस पर उस व्यक्ति ने पहले तो सिगरेट फेंक दी और वहां से संजौली चौक की ओर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अचानक वापस लौटा और कांस्टेबल सुनील पर हमला कर दिया.