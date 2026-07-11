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नशे में धुत यूपी के पर्यटकों ने कैंची धाम क्षेत्र में मचाया उत्पात, 3 वाहनों को मारी टक्कर, एक महिला घायल

नैनीताल: नैनीताल के कैंची क्षेत्र में देर रात लखनऊ से आए पांच युवकों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया. पहले होमस्टे संचालकों से मारपीट की और फिर पुलिस से बचने के प्रयास में स्कॉर्पियो से तीन वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है. पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है. साथ ही पर्यटकों के स्कॉर्पियो की सीज कर दिया गया है.

पर्यटकों का होमस्टे संचालक से हुआ विवाद: जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी पांच युवक स्कॉर्पियो (UP 32 RK 0095) से कैंची पहुंचे थे. यहां किसी बात को लेकर उनका एक होमस्टे संचालक से विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया. इसके बाद युवक दूसरे होमस्टे संचालक से भी उलझ पड़े. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी.सूचना मिलते ही कैंची पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी स्कॉर्पियो लेकर भवाली की ओर भाग निकले. पुलिस ने एक युवक को मौके पर ही पकड़ लिया और भवाली पुलिस को नाकेबंदी के लिए अलर्ट कर दिया.