गुरुग्राम में नशेड़ी THAR चालक का कहर, खाटू श्याम जा रहे परिवार की कार को मारी टक्कर, एक ही परिवार के चार लोग गंभीर घायल
गुरुग्राम में नशे में THAR चालक ने बलेनो को टक्कर मारी. इस दौरान खाटू श्याम जा रहे परिवार के चार सदस्य घायल हो गए.
Published : July 17, 2026 at 12:47 PM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम के सोहना चौक पर शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार और कथित तौर पर नशे में धुत एक THAR चालक ने बलेनो कार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे एक ही परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि THAR अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े.
प्रत्यक्षदर्शियों का दावा: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार THAR बेहद तेज रफ्तार में थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बलेनो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि THAR पलट गई. चालक नशे की हालत में काफी देर तक सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा करता रहा. घटना के चलते कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.
चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया: इधर, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने बताया कि, "बलेनो में सवार एक ही परिवार के चार लोग घायल हुए हैं. आरोपी THAR चालक को मौके से हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है.घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है."
बता दें कि यह हादसा एक बार फिर शराब पीकर वाहन चलाने के खतरे को उजागर करता है. पुलिस लगातार लोगों से नशे की हालत में वाहन न चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील करती रही है. इसके बावजूद लापरवाही के कारण सड़क हादसों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.
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