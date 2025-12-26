ETV Bharat / state

कानपुर में शराब पीकर छात्रों ने कार से मारी थी तीन पुलिसकर्मियों को टक्कर, दो गिरफ्तार तीन फरार

जेसीपी लॉ एंड आर्डर आशुतोष कुमार ने बताया, मथुरा निवासी श्याम सुंदर (23 साल) व बिधनू निवासी अभिजीत चतुर्वेदी (22 साल) को गिरफ्तार किया गया.

Video Credit: Commissionerate Police Media Cell
श्याम सुंदर और अभिजीत चतुर्वेदी गिरफ्तार (Photo Credit: Commissionerate Police Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
कानपुर: दो दिनों पहले शहर के गंगा बैराज चौराहे पर देर शाम तीन पुलिसकर्मियों को टक्कर मारकर घायल करने वाले दो आरोपियों को कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों की टीम ने 48 घंटे के अंदर अरेस्ट करके जेल भेज दिया.

कार सवारों ने जमकर शराब पी थी: जेसीपी लॉ एंड आर्डर आशुतोष कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में मथुरा निवासी श्याम सुंदर (23 साल) और बिधनू निवासी अभिजीत चतुर्वेदी (22 साल) शामिल हैं.

जानकारी देते जेसीपी लॉ एंड आर्डर आशुतोष कुमार (Video Credit: Commissionerate Police Media Cell)

शुक्रवार को जेसीपी लॉ एंड आर्डर आशुतोष कुमार ने इस पूरे मामले पर पत्रकारों से बातचीत की. उन्होंने बताया, वारदात वाले दिन आरोपियों ने जमकर शराब पी थी.

सीसीटीवी फुटेज में शराब खरीदते दिखे आरोपी: आरोपियों ने पुलिस को बताया, 23 दिसंबर को वह अपनी परीक्षा देने के बाद गंगा बैराज के आगे मंगलपुर चौकी के पास बने शराब ठेके पर पहुंचे थे. यहां आरोपियों ने शराब खरीदने के लिए QR कोड से पेमेंट किया था. जब पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही थी, तो आरोपी शराब खरीदते दिखे थे.

कार रिपेयर के लिए गैराज में दी थी: जेसीपी लॉ एंड आर्डर आशुतोष कुमार ने कहा, वीडियो की मदद से उनको ट्रेस करने में पुलिस को बड़ी मदद मिली. वहीं, पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने के बाद आरोपियों ने कार एक गैराज में बनने के लिए दे दी थी. वहां से कार भी पहचान ली गई. हालांकि, कार चित्रकूट निवासी विष्णु दत्त के नाम पर रजिस्टर्ड थी. जेसीपी लॉ एंड आर्डर आशुतोष कुमार ने कहा, अब पुलिस टीम को तीन और आरोपियों की तलाश है, जो कार में इनके साथ थे.

QR कोड से आरोपियों तक पहुंची पुलिस: डीसीपी सेंट्रल एसके सिंह ने कहा, हमने आरोपियों तक पहुंचने के लिए कई आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया. जिस QR कोड पर शराब के लिए पेमेंट दिया गया था, वहां से खाता संख्या ट्रेस कराया गया.

फिर उससे आरोपियों का मोबाइल नंबर मिल गया. जब इस नंबर को सर्विलांस पर लिया गया, तो आरोपियों को पकड़ने में मदद मिली. गिरफ्तार होते ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया. अब इन्हें जेल भेज दिया गया है.


संपादक की पसंद

