ड्राइवर ले रहा था खर्राटे, नशे में धुत स्टाफ दौड़ा रहा था बस, बाल-बाल बचे 40 यात्री

रायथल थाना पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा. ड्राइवर सीट पर सो रहा था, नशे में धुत दूसरा चालक बस चला रहा था.

नश में धुत स्टाफ दौड़ा रहा था बस
नश में धुत स्टाफ दौड़ा रहा था बस (COURTESY : BUNDI POLICE)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 12:13 PM IST

Updated : October 24, 2025 at 12:21 PM IST

बूंदी : जिले में एक शराबी रोडवेज चालक ने 40 से अधिक यात्रियों की जान को खतरे में डाल दिया. रायथल थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान नशे में धुत चालक को बस सहित दबोच लिया. पुलिस की सतर्कता और तत्परता से एक बड़ा सड़क हादसा टल गया.

रायथल थाना प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि दीपावली और भाई दूज के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए खटखड के आगे नाकाबंदी की गई थी. देर रात बूंदी से नैनवा की ओर एक रोडवेज बस तेज रफ्तार में आती दिखाई दी. एएसआई जय सिंह और टीम ने जैसे ही बस को रुकने का इशारा किया, चालक ने गति और बढ़ा दी. बस को रोकने की बजाय शराबी ड्राइवर बस को आगे भगाता रहा. पुलिस टीम ने त्वरित निर्णय लेते हुए पीछा किया और कुछ दूरी पर बस को रुकवाने में सफलता हासिल की.

ड्राइवर की हालत देख उड़ गए होश : बस रुकने पर जब पुलिस ने केबिन में झांका तो वहां का नजारा देखकर सभी दंग रह गए. ड्राइवर की आंखें लाल थीं, बदन से शराब की तेज गंध आ रही थी और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी. पुलिस ने तत्काल चालक को नीचे उतारकर मेडिकल जांच करवाई, जिसमें अत्यधिक शराब सेवन की पुष्टि हुई. पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया और बस को जब्त कर लिया.

असल ड्राइवर सीट पर सो रहा था : एएसआई जय सिंह ने बताया कि बस का असली ड्राइवर सत्यनारायण, जो बूंदी डिपो से नियुक्त है, बस की पीछे की सीट पर गहरी नींद में सोया हुआ था. बस को नशे में धुत एक अन्य व्यक्ति दिनेश साहू (निवासी दई) चला रहा था. दिनेश बस में स्टाफ के रूप में साथ चल रहा था. उसने शराब पी रखी थी और असली ड्राइवर के सो जाने पर बस अपने कब्जे में लेकर सड़क पर उतार दी.

यात्रियों में मची अफरा-तफरी : नाकाबंदी पर पुलिस को देखकर जब चालक ने बस नहीं रोकी, तब बस में सवार यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया. कई यात्रियों ने शोर मचाया कि ड्राइवर नशे में है. इसी बीच कुछ समझदार यात्रियों ने जोखिम उठाते हुए केबिन में घुसकर ड्राइवर को पकड़ लिया और किसी तरह बस को रुकवाया. पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में लिया. यात्रियों ने पुलिस को बताया कि बस लहराते हुए चल रही थी और कई बार सड़क से नीचे उतरते-उतरते बची.

टला बड़ा हादसा : रायथल थाना प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि पुलिस टीम ने समय रहते बस का पीछा किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. इस पूरे प्रकरण के बाद बूंदी रोडवेज विभाग में भी हड़कंप मच गया है. रोडवेज बूंदी के मैनेजर ऑपरेशन महेंद्र मीणा ने बताया कि चालक सत्यनारायण और दिनेश साहू दोनों टॉप मेन पंवार एजेंसी के ड्राइवर हैं. जैसे ही पुलिस से एफआईआर प्राप्त होगी दोनों ड्राइवर को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा. यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस की ओर से दोनों के विरुद्ध ही सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

