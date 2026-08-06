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शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने की पिता की गला दबाकर हत्या की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

पीड़ित पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को धरदबोचा है. पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब पीने का आदि है.

SON TRIED TO MURDER HIS FATHER
शराबी बेटे की करतूत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 7:28 PM IST

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कोरिया: शराब पीने के लिए बार-बार पैसे मांगने और रुपये देने से इनकार करने पर, अपने ही पिता के साथ मारपीट कर उनका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करने वाले आरोपी बेटे को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जिला जेल बैकुंठपुर भेज दिया गया. थाना प्रभारी प्रमोद पांडे ने बताया कि कटोरा निवासी जगदीश सोनवानी की शिकायत पर थाना पटना में अपराध क्रमांक 215/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(3) एवं 119(1) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है.

शराबी बेटे की करतूत

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा मुकेश सोनवानी शराब का आदी है और आए दिन शराब पीने के लिए पैसों की मांग करता रहता है. घटना वाले दिन सुबह उसने शराब खरीदने के लिए अपने पिता से 300 रुपये मांगे, जो उसे दे दिए गए. इसके बाद दोपहर में उसने फिर से 500 रुपये की मांग की. उस समय परिवार में नवजात पोती के जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें परिवार के सदस्य और समाज के कई लोग मौजूद थे. इसी दौरान पैसों की मांग को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद शुरू हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपने पिता के साथ मारपीट की और उनका गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया.

बेटे ने की पिता की हत्या की कोशिश

घटना के बाद डरे-सहमे पिता ने थाना पटना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी प्रमोद पांडे के निर्देशन में पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी को विधिवत न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जिला जेल बैकुंठपुर भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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