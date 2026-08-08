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कोरिया जिले में शराबी हेडमास्टर निलंबित, स्कूल के समय नशे में मिलने का आरोप, निरीक्षण के दौरान मिली कई कमियां

निरीक्षण के दौरान स्कूल की व्यवस्थाओं में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई, जिला शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की

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कोरिया जिले में शराबी हेडमास्टर निलंबित, स्कूल के समय नशे में मिलने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 9:01 AM IST

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कोरिया: जिले में स्कूल के समय शराब के नशे में मिलने के आरोप पर एक प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है. मामला बैकुंठपुर विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला रजवारीपारा का है. यहां पदस्थ प्रधान पाठक राम कुमार राजवाड़े के खिलाफ जिला शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.

निरीक्षण में भी मिली अनियमितता

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 7 अगस्त को विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल प्राचार्य एवं शैक्षिक समन्वयक ने विद्यालय का निरीक्षण किया. इसमें स्कूल की व्यवस्थाओं में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई जिसका जिक्र प्रतिवेदन में किया गया.

हेडमास्टर से की गई बात

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रधान पाठक राम कुमार राजवाड़े से बातचीत की. प्रतिवेदन में बताया गया कि बातचीत के दौरान उनके मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी तथा उनकी बोली अस्पष्ट बताई गई. इस स्थिति को स्कूल समय में शिक्षक के आचरण और दायित्वों के विपरीत माना गया.

कलेक्टर का एक्शन

मामले में प्राप्त शिकायत की जांच एवं निरीक्षण के बाद इसे प्रथम दृष्टया सही पाए जाने की बात आदेश में दर्ज की गई है. जिला शिक्षा विभाग के आदेश में उल्लेख है कि कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने शिकायत को प्रथम दृष्टया सही पाया. इसके बाद संबंधित प्रधान पाठक के खिलाफ शासकीय सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की गई. इसी आधार पर DEO ने राम कुमार राजवाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है.

निलंबन अवधि के दौरान प्रधान पाठक राम कुमार मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बैकुंठपुर अटैच किए गए हैं. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

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