ETV Bharat / state

लहराती दौड़ रही रोडवेज बस को पुलिस ने रोका, नशे में धुत चालक को किया गिरफ्तार

नाकाबंदी के दौरान जब बस को रोकने का इशारा किया, तो चालक बस को आगे ले जाता रहा. पुलिस ने घेराबंदी कर रोका.

Police seized the bus
पुलिस ने बस को किया जब्त (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 6:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद पुलिस ने हाइवे पर नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है. इसी दौरान बुधवार देर शाम केशवराय पाटन थाना पुलिस ने रोडवेज बस को रोका. चालक शराब के नशे में धुत होकर बस चला रहा था. बस में सवार 58 से ज्यादा यात्रियों की जान खतरे में थी, लेकिन समय रहते पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया.

मेडिकल जांच में हुई शराब पीने की पुष्टि: थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास एएसआई हरिशंकर शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी. इसी दौरान कोटा से केशवराय पाटन की ओर तेज रफ्तार में लहराती हुई एक रोडवेज बस आई. पुलिसकर्मियों ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो चालक बस को रोकने के बजाय आगे बढ़ा ले गया. शक गहराने पर पुलिस टीम ने पीछा किया और कुछ दूरी पर बस को घेरकर रुकवाया. जब चालक की जांच की गई, तो वह पूरी तरह नशे में धुत मिला. पुलिस ने तत्काल मेडिकल जांच करवाई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई. इस पर चालक को एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और बस को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया.

पढ़ें: ड्राइवर ले रहा था खर्राटे, नशे में धुत स्टाफ दौड़ा रहा था बस, बाल-बाल बचे 40 यात्री

यात्रियों की सांसें अटकी: एएसआई हरिशंकर ने बताया बस में उस समय करीब 60 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे. जैसे ही बस रुकी और यात्रियों को पता चला कि चालक शराब के नशे में था, लोगों में दहशत फैल गई. पुलिस ने बताया कि नशे में बस चला रहा चालक दलपत सिंह पुत्र भवानी सिंह राजपूत, निवासी शिव कॉलोनी बूंदी का है. पुलिस ने रोडवेज प्रबंधक बूंदी को घटना की सूचना भेजी है. पुलिस के मुताबिक, बीते 12 दिनों में यह दूसरा मामला है जब नशे में धुत ड्राइवर बस चलाते पकड़ा गया. इससे पहले रायथल थाना क्षेत्र में भी एक रोडवेज चालक को शराब पीकर बस चलाते गिरफ्तार किया गया था.

TAGGED:

BUNDI POLICE IN ACTION
CAMPAIGN AGAINST DRUNK AND DRIVE
DRUNK DRIVER DRIVING BUS
DRUNK ROADWAYS DRIVER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, अतिरिक्त बिजली पर 55 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा मिलेंगे

वीकेंड ट्रैफिक पुलिस: मिलिए उस शख्स से, जो हैदराबाद की Traffic को खुद की जिम्मेदारी समझता है

क्या आपको भी खाना खाते ही शौच के लिए भागना पड़ता है टॉयलेट? तो जरूर पढ़ें ये खबर और जानें कारण

Tesla की चार इलेक्ट्रिक मोटरों से ज्यादा ताकतवर है यह छोटी मोटर, जानें देती है कितना पावर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.