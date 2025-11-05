ETV Bharat / state

लहराती दौड़ रही रोडवेज बस को पुलिस ने रोका, नशे में धुत चालक को किया गिरफ्तार

बूंदी: बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद पुलिस ने हाइवे पर नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है. इसी दौरान बुधवार देर शाम केशवराय पाटन थाना पुलिस ने रोडवेज बस को रोका. चालक शराब के नशे में धुत होकर बस चला रहा था. बस में सवार 58 से ज्यादा यात्रियों की जान खतरे में थी, लेकिन समय रहते पुलिस की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया.

मेडिकल जांच में हुई शराब पीने की पुष्टि: थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास एएसआई हरिशंकर शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी. इसी दौरान कोटा से केशवराय पाटन की ओर तेज रफ्तार में लहराती हुई एक रोडवेज बस आई. पुलिसकर्मियों ने जब उसे रुकने का इशारा किया, तो चालक बस को रोकने के बजाय आगे बढ़ा ले गया. शक गहराने पर पुलिस टीम ने पीछा किया और कुछ दूरी पर बस को घेरकर रुकवाया. जब चालक की जांच की गई, तो वह पूरी तरह नशे में धुत मिला. पुलिस ने तत्काल मेडिकल जांच करवाई, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई. इस पर चालक को एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और बस को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया.